Primaires démocrates: Biden espère prendre le large face à Sanders

Joe Biden espérait mardi prendre un avantage décisif face à Bernie Sanders grâce aux six Etats américains appelés aux urnes pour les primaires démocrates, perturbées pour la première fois par le coronavirus.

Les deux candidats septuagénaires ont dû annuler leurs meetings prévus mardi soir à Cleveland, dans l'Ohio, au nom du principe de précaution et des recommandations sanitaires de cet Etat appelé à voter dans une semaine.

L'ancien vice-président Joe Biden a décidé de s'exprimer à la place dans la soirée depuis Philadelphie, où est installé son siège de campagne.

Le sénateur indépendant Bernie Sanders n'a pas encore confirmé ce qu'il prévoyait. Selon CNN, il est rentré dans son Etat du Vermont.

Avec 28 morts et plus de 900 cas aux Etats-Unis, l'épidémie éclipse un peu plus encore ce marathon électoral qui doit désigner l'adversaire de Donald Trump à la présidentielle de novembre. Le parti démocrate a d'ailleurs annoncé dans la soirée qu'il n'y aurait pas de spectateurs pour le prochain débat, le 15 mars.

Mardi, plusieurs millions d'Américains ont toutefois pu voter sans incident.

Fort de son spectaculaire rebond il y a une semaine et de sondages flatteurs, Joe Biden, 77 ans, espère creuser son avance face au sénateur du Vermont, 78 ans.

Si son élan se concrétise, les primaires démocrates pourraient se décanter rapidement.

En jeu, l'Idaho, le Dakota du Nord, Washington, le Mississippi, le Missouri mais surtout le Michigan.

Tous les yeux sont rivés sur cet Etat industriel du Midwest, gros pourvoyeur de délégués qui désigneront, en juillet, le candidat démocrate pour la Maison Blanche.

Au-delà des 125 délégués en jeu, le résultat du Michigan pourrait avoir un impact décisif sur la compétition.

Joe Biden y arrive avec une très large avance dans les sondages mais en 2016, Bernie Sanders avait créé la surprise face à la favorite Hillary Clinton lors des primaires.

Si le sénateur, qui prône une "révolution politique", parvient à renouveler l'exploit, il peut espérer se relancer. Mais si, comme le prédisent les sondages, il est vaincu dans cet Etat, il pourrait devoir dire définitivement adieu à ses rêves de Maison Blanche.

- "Chasser" Trump -

"Cela va être une MAUVAISE journée pour Bernie-le-dingue", a prédit Donald Trump.

A Detroit, plus grande ville du Michigan, nombre d'électeurs avaient bravé le froid et la nuit pour se rendre tôt aux urnes lors de ce "Big Tuesday", une version réduite du "Super Tuesday" du 3 mars, lorsque 14 Etats étaient en jeu.

Cecilia Covington, artiste de 61 ans, affichait un soutien sans faille à Joe Biden en votant dans l'école primaire de Chrysler, dans le centre-ville.

"Nous devons chasser le 45e (président) du pouvoir", a-t-elle expliqué à l'AFP, évoquant Donald Trump. "Je pense que Biden porte une vision et une promesse de rassemblement", a-t-elle ajouté, se disant convaincue qu'il est le mieux placé pour battre le milliardaire républicain.

Lors d'une visite d'une usine Fiat Chrysler en construction à Detroit, Joe Biden, connu pour ses gaffes à répétition et ses emportements, s'est lâché face à un ouvrier qui l'accusait d'attaquer le droit des Américains à détenir des armes.

"Arrête tes conneries", lui a-t-il lancé, une scène immédiatement devenue virale sur les réseaux sociaux.

- La "constance" de "Bernie" -

A l'exception d'Elizabeth Warren qui n'a pas fait connaître sa préférence, les anciens grands candidats démocrates se sont ralliés à l'ancien vice-président de Barack Obama: Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Kamala Harris et Cory Booker.

Tous appellent les démocrates au "rassemblement" derrière lui pour éviter que Donald Trump n'emporte un second mandat de quatre ans.

Pour Frank Anderson, ingénieur informatique de 24 ans, un sursaut de "Bernie" reste cependant possible.

"En 2016, ils nous donnaient déjà perdants, alors je suis plein d'espoir", a-t-il expliqué à l'AFP à Détroit, louant "la constance" du sénateur du Vermont.

Le programme de gauche de Bernie Sanders, sur l'assurance maladie ou la gratuité des études, est perçu comme "révolutionnaire" aux Etats-Unis et l'establishment démocrate craint qu'il n'effraie les électeurs centristes.

Conscient que son âge pouvait être un handicap, même si son adversaire est plus âgé que lui, Joe Biden s'est présenté comme un "pont" vers une nouvelle génération de dirigeants démocrates.

"Il y a une nouvelle génération de leaders que vous voyez derrière moi. Ils sont l'avenir de ce pays", a-t-il lancé lundi soir en présence de Kamala Harris, Cory Booker et Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan qui lui a apporté son soutien.