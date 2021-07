Propos négationnistes: lourde amende requise contre Dieudonné

La justice genevoise a requis lundi 33.000 euros d'amende à l'encontre de Dieudonné pour des propos négationnistes qu'il aurait tenus lors de spectacles en Suisse en 2019, un "malentendu" selon le polémiste.

Le verdict sera rendu jeudi 8 juillet dans l'après-midi, en l'absence de Dieudonné M'Bala M'Bala, 55 ans, qui a été excusé par la présidente du tribunal de police genevois en raison de sa tournée.

Il est poursuivi pour "discrimination raciale" pour des propos qu'il aurait tenus sur "les chambres à gaz" entre le 4 et le 6 janvier 2019, au théâtre de Marens à Nyon, et le 28 et 29 juin 2019, au Centre d'Animation Cinématographique CAC Voltaire à Genève.

"En fait, c'est un malentendu", a-t-il dit aux journalistes, à l'issue de l'audience qui a duré plus de 5 heures: "On est dans un concept humoristique, je jouais un personnage sur scène".

"Il y a des associations un peu haineuses qui n'apprécient pas que des Noirs prennent la parole et rigolent. Laissez les Noirs rirent. Black Lives Matter", a ajouté Dieudonné, qui a la double nationalité française et camerounaise.

Il est également poursuivi pour "injure" à l'égard de la Coordination intercommunautaire suisse contre l'antisémitisme et la diffamation (Cicad), pour des propos tenus à l'égard de cette association à but non lucratif lors de la représentation du 28 juin 2019.

Dieudonné est aussi accusé de "diffamation" pour des propos tenus le 22 novembre 2019 concernant le secrétaire général de la Cicad, Johanne Gurfinkiel, lors d'une interview donnée sur une chaîne YouTube à Genève.

Le procureur Stéphane Grodecki a réclamé une condamnation "à 180 jours amende, à 200 francs suisses le jour, sans sursis", à savoir 36.000 CHF, ainsi que le paiement des frais.

Le procureur l'a accusé d'avoir "minimisé la Shoah en niant que les chambres à gaz ont existé" et d'avoir ainsi enfreint l'article 261 bis "Discrimination et incitation à la haine" du Code pénal, faisant valoir que les "ingérences dans la liberté d'expression" ne sont pas interdites dans certains cas.

- "Confiant" -

"Ce procès est celui de l'antisémitisme, pas de la liberté d'expression", a soutenu Me Philippe Grumbach, avocat de la Cicad. Ce à quoi lui a rétorqué Me Pascal Junod, défenseur de Dieudonné: "On fait le procès du rire, on fait le procès de l'humour".

Me Grumbach a jugé la peine réclamée par le procureur "raisonnable", en assurant que "ce qui nous intéresse, ce n'est pas de voir M. Dieudonné derrière les barreaux".

Le polémiste français s'est de son côté dit "confiant".

Dieudonné était arrivé en matinée souriant et apparemment détendu à son procès, portant des lunettes de soleil, des chaussures de sport et une longue tunique bleue frappée d'un écusson vert reproduisant la forme du continent africain.

Pendant l'audience, il a assuré qu'il "ne nie absolument pas l'existence des chambres à gaz, qui ont certainement été minorées par l'horreur de cette guerre".

Il a expliqué durant le procès et aux médias que la phrase visée par l'acte d'accusation était prononcée par un de ses personnages et avait été écrite par le co-auteur du spectacle, Germain Gaiffe, dont la "famille a quasiment disparu dans les chambres à gaz".

Dieudonné a été condamné en France à de nombreuses reprises pour injures raciales ou incitation à la haine. Vendredi, il a été condamné dans trois affaires distinctes à quatre mois de prison et à deux amendes de 10.000 et 5.000 euros, déclaré coupable d'"injure publique" et de "provocation à la haine".

Il a aussi été condamné en appel fin mai à trois ans d'emprisonnement, dont deux ferme, et 200.000 euros d'amende, pour avoir notamment détourné plus d'un million d'euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles.

Interrogé sur ces nombreuses condamnations, il a lancé lundi aux journalistes à Genève : "Mandela a été condamné, et il a été président. Peut-être que je serai président".