Qualifs Mondial-2022: la Suède piège l'Espagne, l'Angleterre facile, l'Italie cale

La Suède a pris la tête du Groupe B en battant l'Espagne jeudi (2-1) à domicile, alors que l'Angleterre a puni la Hongrie (4-0) lors de la 4e journée des qualifications pour le Mondial-2022.

Pour son premier match depuis son titre européen début juillet, l'Italie a de son côté concédé le match nul contre la Bulgarie (1-1).

Presque trois mois après un piètre 0-0 en phase de poules de l'Euro, Espagnols et Suédois n'ont cette fois pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver le chemin des filets. A l'ouverture du score de Carlos Soler (5e), qui honorait sa première sélection avec la Roja, le prodige suédois Alexander Isak est venu répondre une minute plus tard.

- Isak détonne -

Si la domination a été espagnole, les occasions les plus franches ont été Scandinaves. Et ces derniers ont été récompensés à la 57e minute grâce à un but de Claesson sur une belle passe de Kulisevski. Malmenés le reste de la rencontre, les hommes de Janne Andersson ont tenu, et auraient même pu faire le break sans un tacle salvateur de Laporte sur Isak, auteur d'un excellent match.

Grâce à cette victoire, la Suède a pris seule la tête du groupe B, à deux points de son adversaire. L'Espagne encaisse sa première défaite dans un match de qualifications pour un Mondial depuis 1993.

Dans le Groupe I, l'Angleterre a confirmé sa place de leader en punissant la Hongrie.

Emmené par ses stars de Premier League Grealish, Kane ou Sterling, le finaliste malheureux de l'Euro n’a mis que 15 minutes pour tuer le suspense. C'est Raheem Sterling justement, qui a ouvert la marque à la 55e, avant que Kane ne double la mise sur une tête. A la 69e, celle de Maguire, mal repoussée par le gardien, a permis aux Anglais de se mettre à l’abri. Rice a ensuite enfoncé le clou en fin de rencontre (87e).

- L'Italie poussive -

La gifle hongroise a profité à la Pologne de Lewandovski, premier buteur de la victoire des siens 4-1 contre l'Albanie, qui prend la deuxième place du groupe I.

I comme Italie, championne d'Europe, qui a de son côté été tenue en échec par la Bulgarie (1-1), à Florence, dans le groupe C. Les Italiens, dominateurs, ont ouvert la marque grâce à une superbe frappe de Chiesa (16e). Mais sur un contre rondement mené, Despodov s'est débarrassé de Florenzi pour servir Ilev qui a trompé Donnaruma (39e).

Malgré ce match nul, la Squadra Azzurra conserve la tête du groupe et poursuit sa série d'invincibilité, soit 35 matches sans défaite.

Dans les autres rencontres, l'Allemagne s'est replacée dans le Groupe J grâce à sa victoire laborieuse 2-0 face au Liechtenstein, pour la première de Hansi Flick sur le banc. Enfin dans le Groupe E, la Belgique de Lukaku, auteur d'un doublé, a largement battu l'Estonie (5-2).