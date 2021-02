Rappeur incarcéré: Pedro Sánchez rompt son silence et condamne les violences

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a condamné vendredi "toute forme de violence", rompant le silence qu'il observait depuis mardi, mais de nouveaux affrontements ont éclaté en soirée, toujours motivés par l'incarcération d'un rappeur.

Les nouvelles violences se sont déclenchées à l'issue de manifestations à Barcelone et Gérone, en Catalogne, région d'origine de ce rappeur, Pablo Hasél, et où la mobilisation est la plus forte.

"La démocratie ne justifie jamais, au grand jamais, la violence", avait dit auparavant le Premier ministre dans une brève déclaration en ouverture d'un discours en Extrémadure (ouest).

L'opposition de droite avait sévèrement reproché à M. Sánchez de ne pas avoir dit un mot jusqu'à maintenant sur ces manifestations, qui ont donné lieu à des affrontements quotidiens dans plusieurs villes d'Espagne entre manifestants et policiers, principalement Barcelone, Madrid et Valence.

Aux cris de "Pablo Hasél, liberté!" des manifestants ont lancé vendredi des bouteilles contre les policiers qui entouraient le siège de la police nationale à Barcelone, avant que des groupes cagoulés ne s'en prennent aux vitrines d'agences bancaires et de commerces de la ville, dont plusieurs ont été mis à sac, selon la police.

"C'est une honte car les commerçants n'y sont pour rien", a dit à l'AFP Joan, un homme de 61 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

A Gérone, les manifestants s'en sont pris à une agence bancaire et ont lancé des éléments du mobilier urbain sur les policiers.

Trois personnes ont été arrêtées, dont une à Barcelone et deux à Gérone, selon la police.

Au total, près d'une centaine de personnes ont été arrêtées depuis mardi et de nombreuses autres blessées, dont une jeune fille qui a perdu un oeil à Barcelone, probablement après un tir de balle en caoutchouc de la police.

L'affaire est d'autant plus délicate pour M. Sánchez que les manifestations ont reçu l'appui public de Podemos, un petit parti de gauche radical qui est le partenaire des socialistes au sein de la coalition gouvernementale.

"Dans une démocratie pleine, et l'Espagne est une démocratie pleine et entière, le recours à une forme quelconque de violence es inadmissible", a ajouté M. Sánchez.

Il répondait ainsi au leader de Podemos, Pablo Iglesias, qui est aussi le deuxième vice-président de son gouvernement, qui avait affirmé la semaine dernière qu'il n'existait pas en Espagne "une situation de normalité politique et démocratique pleine".

Une nouvelle manifestation doit avoir lieu samedi soir à Madrid, où la précédente, mercredi, avait donné lieu à des scènes que le maire de la ville, José Luis Martínez Almeida, avait qualifié de "guérilla urbaine".

En quelques jours, Pablo Hasél est devenu pour beaucoup un symbole de la liberté d'expression en Espagne après sa condamnation à neuf mois de prison pour des tweets dans lesquels il insultait les forces de l'ordre espagnoles et s'en prenait à la monarchie.

Il s'était barricadé lundi dans l'université de Lérida, sa ville natale, en Catalogne, en compagnie d'un groupe de sympathisants, mais la police catalane était intervenue mardi matin pour le conduire en prison afin qu'il purge sa peine. Les manifestations ont commencé dans la soirée.

La condamnation de Hasél à une peine de prison avait provoqué un tollé en Espagne, où quelque 200 artistes, dont le réalisateur Pedro Almodovar et l'acteur Javier Bardem, ont pris position en sa faveur. Amnesty International a également jugé la peine "injuste et disproportionnée".

Le cas de Hasél rappelle celui d'un autre rappeur, Valtonyc, qui avait fui vers la Belgique en 2018 après avoir été condamné pour des faits similaires.