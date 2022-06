Salmonellose dans les Kinder: une enquête préliminaire ouverte à Paris

Une enquête préliminaire a été ouverte après des plaintes dénonçant une contamination aux salmonelles liée à la consommation de produits Kinder fabriqués par le groupe Ferrero dans une usine en Belgique, a appris l'AFP jeudi auprès du parquet de Paris.

Cette enquête a été ouverte le 25 mai pour "tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine", "atteintes involontaires à l'intégrité physique" et "mise en danger de la vie d'autrui".

Le parquet de Paris a ajouté que le Pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris s'était saisi "sur le fondement des retraits et rappels effectués par la société Ferrero, des éléments communiqués par Santé Publique France et de la plainte de l'association Foodwatch" de défense des consommateurs, déposée le 19 mai.

L'association a elle-même regroupé plusieurs plaintes de familles de victimes.

Cette nouvelle enquête sur la sécurité alimentaire intervient peu après celle visant les pizzas Buitoni commercialisées par le groupe Nestlé, à l'origine de plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie Escherichia coli.

La salmonellose, due à une bactérie, provoque des symptômes proches de ceux d'une gastroentérite parfois aiguë: diarrhée et crampes abdominales, légère fièvre, vomissements.

Début avril, en pleine saison du chocolat à l'approche des fêtes de Pâques, le géant italien de la confiserie Ferrero avait procédé au rappel de tous les produits fabriqués dans son usine d'Arlon, en Belgique, après le signalement de dizaines de cas de salmonellose possiblement liés à la consommation de ses produits chocolatés dans plusieurs pays d'Europe.

Etaient concernés les Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100 g et Kinder Schoko-Bons, dans tous les pays où ils sont distribués, et quelle que soit la date de péremption.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a indiqué qu'au 18 mai, 324 cas confirmés et 58 probables de Salmonella Typhimurium monophasique avaient été détectés dans les pays de l'Union européenne et en Grande-Bretagne.

Les enfants de moins de 10 ans ont été les principales victimes de cette infection, sans qu'aucun décès ne soit recensé à ce jour.

Dans l'Hexagone, Santé publique France a comptabilisé à la date du 2 juin 118 cas, donc 22 ont dû être un temps hospitalisés.

La justice belge a ouvert le 11 avril une enquête pour établir d'éventuelles responsabilités au sein de l'usine Kinder à Arlon.

