Séisme dans le sud-ouest du Pakistan: au moins 20 morts

Au moins 20 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans un séisme qui a frappé tôt jeudi matin une région reculée du sud-ouest du Pakistan, beaucoup de victimes ayant été prises au piège dans leur sommeil sous leurs maisons effondrées.

La plupart des victimes ont été tuées dans l'écroulement de leurs habitations, souvent construites de briques en terre crue, en particulier dans le district montagneux d'Harnai, le plus affecté.

"J'ai essayé de sortir mes enfants (de la maison), mais la secousse était tellement forte", a raconté à l'AFP Rafiullah, un paysan d'Harnai qui s'est évanoui sous le choc. "Quand j'ai repris conscience, j'ai sorti deux de mes fils" des décombres, a-t-il ajouté. Mais il n'a pu sauver son plus jeune fils, âgé d'à peine un an, sur lequel une poutre était tombée et qui était "déjà mort".

Le ministre de l'Intérieur de la province du Baloutchistan, Mir Zia ullah Langau, a annoncé à l'AFP avoir reçu des informations "selon lesquelles 20 personnes ont été tuées à cause du tremblement de terre". Il a aussi fait état d'une centaine de blessés.

Parmi les morts figurent une femme et six enfants, a déploré Suhail Anwar Hashmi, le principal responsable du gouvernement provincial dans le district de Harnai, selon qui "plus de 200 personnes ont été blessées".

Des hélicoptères de l'armée ont rejoint la zone du séisme pour aider les sauveteurs et évacuer les blessés. Le tremblement de terre a provoqué des glissements de terrain qui ont bloqué des routes, entravant les opérations de secours.

Un autre responsable local, Naseer Nasar, chef de l'Autorité provinciale de gestion des désastres du Baloutchistan, a averti que le bilan pourrait s'alourdir.

- Hôpital dans le noir -

Le séisme, de magnitude 5,9 et d'une profondeur de 9 km, s'est produit à 22H01 GMT mercredi, soit 03H01 locales jeudi, selon des chiffres révisés par l'institut sismologique américain USGS.

"C'était un gros tremblement de terre. La secousse était très puissante", a déclaré à l'AFP Zaman Shah, un enseignant à Harnai.

"Pendant qu'on s'enfuyait pour avoir la vie sauve, des gens sont tombés", a-t-il repris. "Nos maisons ont été endommagées et des vies ont été perdues."

Des enfants au visage souillé et la tête bandée étaient assis, prostrés, sur des brancards. Des habitants fouillaient désespérément les débris de leurs maisons écroulées.

Rahamatullah, 27 ans, un habitant du village de Gharibabad, n'a perdu aucun membre de sa famille. Mais tous étaient tellement effrayés après coup à la vue des fissures dans les murs de leur maison que "personne n'a osé retourner dedans", a-t-il dit à l'AFP.

La région d'Harnai est difficile d'accès en raison du manque de routes goudronnées. Les réseaux électrique et téléphonique y sont également peu développés.

Le séisme a entraîné une panne de courant dans la région, et le personnel de l'hôpital public d'Harnai, déjà peu équipé, a été contraint de travailler dans le noir, a indiqué à l'AFP un responsable de l'établissement, Zahoor Tarin.

Avant le lever du soleil, "nous fonctionnions sans électricité, en nous aidant de torches et de projecteurs portables", a-t-il raconté.

- 'Aide immédiate' -

"La plupart des blessés sont arrivés avec des membres fracturés. Plusieurs dizaines de personnes ont été renvoyées chez elles après avoir reçu les premiers soins", a ajouté ce responsable.

Les personnes les plus grièvement blessées ont été transportées vers Quetta, la capitale provinciale distante d'une centaine de kilomètres de l'épicentre, a-t-il précisé.

M. Hashmi a indiqué à l'AFP qu'une équipe de secours avait été envoyée pour vérifier les informations selon lesquelles "15 mineurs sont coincés dans une mine des environs de la ville (d'Harnai)".

Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a ordonné qu'une "aide immédiate" soit apportée à toute la région concernée.

Le tremblement de terre a été ressenti à Quetta et dans tout le Baloutchistan, une province frontalière de l'Afghanistan et de l'Iran.

Le Pakistan, situé au point de rencontre des plaques tectoniques indienne et eurasienne, enregistre régulièrement des séismes.

En octobre 2015, un tremblement de terre de magnitude 7,5 avait fait 400 morts au Pakistan et en Afghanistan.

Dix ans plus tôt, le 8 octobre 2005, un séisme de magnitude 7,6 avait fait plus de 73.000 morts et 3,5 millions de sans-abris, principalement dans la zone du Cachemire sous contrôle pakistanais.