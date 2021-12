Sicile: trois morts et six disparus après une explosion ayant touché des immeubles

Trois personnes sont mortes et six sont portées disparues après une explosion qui a touché plusieurs immeubles dans la ville de Ravanusa, en Sicile, selon un bilan fourni dimanche par les autorités locales.

Deux femmes ont été retrouvées vivantes sous les décombres par les secours, aidés par des chiens de détection.

La Sécurité civile locale a indiqué sur sa page Facebook que le bilan de l'explosion, qui aurait été causée par une fuite de gaz, était de trois morts.

Les sauveteurs et leurs chiens renifleurs étaient toujours à la recherche des personnes disparues après cette catastrophe survenue samedi soir à 19H30 GMT dans le sud de la Sicile, mais dimanche soir aucun nouveau signe d'éventuels survivants n'avait été repéré.

Leur tâche était rendue ardue par l'amoncellement de gravats, gigantesque selon les images télévisées, avec aux alentours des immeubles calcinés et endommagés.

"Depuis ce matin nous avons sauvé deux femmes, mais depuis plusieurs heures, nous n'avons entendu aucun signal sous les décombres", a déclaré à la télévision Sky TG24 Luca Cari, porte-parole des pompiers italiens.

"Cela ne signifie certainement pas que nous avons perdu espoir, mais de toute évidence, le temps qui passe ne joue pas en notre faveur", a-t-il ajouté.

Selon le site internet de l'unité régionale de la protection civile de Sicile, "quatre immeubles sont concernés" par l'explosion, mais selon les medias locaux, le nombre des bâtiments effondrés ou touchés était plus important.

Les pompiers triaient le haut tas de béton, dans lequel on pouvait voir divers fours, climatiseurs et autres appareils ménagers.

"Tout est extrêmement difficile car les bâtiments se sont effondrés les uns sur les autres et les décombres se chevauchent", a expliqué le chef des pompiers de la province d'Agrigente, Giuseppe Merendino, cité par le quotidien Giornale di Sicilia.

"Nous devons chercher des espaces entre les décombres pour récupérer les disparus", a-t-il déclaré. "Maintenant, malheureusement, les chiens ne nous ont donné aucune autre indication et nous devons chercher par d'autres méthodes."

Une "énorme onde de choc" a été ressentie à 100 mètres, a précisé Salvatore Cocina, chef de l'unité de protection civile de Sicile.

Une fuite de gaz pourrait être à l'origine du sinistre. "Du gaz s'est probablement accumulé dans une cavité. Cette poche de gaz a pu ensuite trouver un élément déclencheur accidentel: une voiture, un ascenseur, une application électrique", a commenté sur la chaîne Rainews 24 Giuseppe Merendino.

Peu après l'explosion, le maire de Ravanusa, Carmelo D'Angelo, en a appelé sur Facebook à "toute personne ayant des pelles et des bulldozers". "C'est un désastre", a-t-il dit.

Environ 50 personnes ont été déplacées, a indiqué le maire sur Rainews24.

En Sicile, l'une des régions les plus pauvres d'Italie, de nombreux immeubles d'habitation et autres bâtiments ont été construits au cours des dernières décénnies avec des matériaux bon marché et peu respectueux des normes, souvent en raison des ingérences de la mafia dans les contrats avec le secteur des BTP.