Ski alpin: Federica Brignone reine du super-G à Sotchi

En l'absence de l'Américaine Mikaela Shiffrin, l'Italienne Federica Brignone a remporté dimanche le super-G de Coupe du monde féminine de ski alpin de Sotchi en Russie, prenant au passage la tête du classement général de la discispline.

Federica Brignone, âgé de 29 ans, a pris la tête du classement avec 1:25.33, devant sa comptatriote Sofia Goggia (1:25.53) et la Suissesse Joana Haehlen (1:25.67).

Ce Super-G, un temps menacé par les conditions météos, a finalement pu être disputé après l'annulation des épreuves de descente féminine samedi en raison de fortes chutes de neige dans la station de Rosa Khutor, qui avait accueilli les épreuves de ski alpin des JO de Sotchi en 2014.

Les entraînements de mercredi, jeudi et vendredi avaient déjà dû être annulés en raison du brouillard, puis de fortes chutes de neige.

Il s'agit de la quatorzième victoire en Coupe du monde de Brignone, sa quatrième de la saison, et sa troisième en super-G, après Soldeu 2016 et Bad Kleinkirchheim 2018.

La première française, Romane Miradoli, se classe 9e avec 1:26.30.

Les épreuves de Sotchi se sont déroulées sans Mikaela Shiffrin, en route vers un quatrième gros globe de cristal consécutif mais qui a préféré faire l'impasse sur Rosa Khutor, comme l'année dernière, pour "prendre une semaine +off+ pour se reposer et profiter d'un bon bloc d'entraînement".

La championne de 24 ans, qui compte six succès cette saison, est largement en tête du classement général de la Coupe du monde avec 370 points de plus Brignone, sa plus proche poursuivante.