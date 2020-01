Ski alpin: victoire de Shiffrin à Bansko, la 2e de sa carrière en descente

L'Américaine Mikaela Shiffrin, triple tenante du titre du gros globe de cristal, a confirmé vendredi sa grande polyvalence en remportant la descente de Coupe du monde de Bansko (Bulgarie), la 2e victoire de sa carrière dans cette discipline.

L'Américaine a déjà gagné dans les cinq disciplines majeures du ski alpin (le slalom, sa spécialité, le géant, le super-G, la descente et le combiné) et a donc ajouté une 65e victoire en Coupe du monde à sa collection devant l'Italienne Federica Brignone (à 18 centièmes) et la Suissesse Joana Haehlen (à 23 centièmes).

Mikaela Shiffrin était déjà montée sur le podium en descente à Lake Louise cette saison (2e en décembre), une épreuve qu'elle avait remporté en décembre 2017.

Elle remonte ainsi au 2e rang du classement de la spécialité, derrière la Suissesse Corinne Suter, et conforte son avance au classement général (280 points d'avance sur Federica Brignone).

Le parcours a piégé de nombreuses favorites qui n'ont pas réussi à terminer la course, notamment la championne olympique italienne Sofia Goggia et la tenante du globe de cristal autrichienne Nicole Schmidhofer.