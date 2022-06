Sommet des Amériques: le climat et le Brésil sur le devant de la scène jeudi

Les Etats-Unis et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes veulent s'engager jeudi à oeuvrer ensemble contre le changement climatique, un thème qui sera aussi au coeur d'une réunion très attendue entre Joe Biden et le président brésilien Jair Bolsonaro.

Washington va ainsi annoncer, lors du "Sommet des Amériques" qui se tient à Los Angeles, un partenariat avec les pays des Caraïbes afin de "soutenir l'adaptation" au changement climatique et la "sécurité énergétique", selon un communiqué de la Maison Blanche.

Les Etats-Unis vont également promouvoir une initiative régionale visant à porter à 70% la proportion des énergies renouvelables dans la capacité installée de production électrique d'ici 2030.

Selon la Maison Blanche, cinq pays, dont le Brésil et l'Argentine, vont se rallier d'une manière ou d'une autre à cette initiative.

Enfin, l'administration Biden a l'intention de donner 12 millions de dollars pour soutenir le Brésil, la Colombie et le Pérou afin de protéger la forêt amazonienne.

En avril 2021, la Banque mondiale avait souligné l'impact dévastateur du changement climatique en Amérique latine et dans les Caraïbes, estimant que cela pourrait précipiter 3 millions de personnes par an dans la pauvreté d'ici 2050.

L'organisation internationale avait mis en garde contre les effets de la déforestation et souligné par exemple que les glaciers du massif andin fondaient plus vite que dans toutes les autres montagnes du monde.

- Biden et Bolsonaro -

Le sujet de l'environnement devrait être abordé lors d'une réunion bilatérale très attendue entre le président américain Joe Biden et son homologue brésilien Jair Bolsonaro, la première rencontre entre les deux hommes.

Jake Sullivan, principal conseiller de la Maison Blanche en matière de diplomatie, a assuré mercredi que "le climat (serait) un sujet de conversation important" de ce tête-à-tête.

Bien que Jair Bolsonaro soit ouvertement climato-sceptique, le conseiller veut croire que le sujet du climat "peut être un vecteur de progrès dans la relation entre les Etats-Unis et le Brésil, en particulier autour d'actions concrètes pour protéger la forêt amazonienne".

Après des décennies de déforestation pour faire place au bétail et à l'agriculture, le "poumon vert" de la planète pourrait être proche, selon certains experts, d'un point de non-retour climatique, au-delà duquel la libération de CO2 et de méthane serait inéluctable.

Passé ce seuil critique, une partie de l'Amazonie se transformerait en savane.

Joe Biden entend aussi évoquer avec son homologue un autre point extrêmement délicat: la prochaine présidentielle au Brésil.

"Je m'attends à ce que le président aborde le sujet d'élections ouvertes, libres, justes, transparentes et démocratiques", a annoncé Jake Sullivan.

Washington s'inquiète des virulentes attaques de Jair Bolsonaro, qui brigue un nouveau mandat, contre le système électoral au Brésil, comme s'il préparait déjà la contestation d'un résultat défavorable.