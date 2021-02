Super Bowl: Buccaneers-Chiefs, Brady-Mahomes, la guerre des étoiles

De quel côté penchera la force ? Le 55e Super Bowl, au casting galactique, opposera à Tampa (Floride) les Chiefs du phénomène Patrick Mahomes, en quête d'un 2e sacre d'affilée, aux Buccaneers du légendaire Tom Brady, qui brigue un 7e titre personnel.

Au terme d'une saison de tous les défis, posés par la pandémie de coronavirus et relevés sans trop de dommage au cours des cinq mois de compétition passés --une poignée de matches reportés, quelques joueurs testés positifs--, l'épilogue de ce dimanche, à partir de 18h30 locales (23h30 GMT, lundi 00h30 française), apparaît comme la meilleure publicité possible pour la Ligue professionnelle de football américain (NFL), avec ce duel intergénérationnel.

D'un côté, se trouve Brady, 43 ans, considéré comme le plus grand quarterback de tous les temps. De l'autre, Mahomes, bien parti à 25 ans pour lui disputer ce statut. Et tous deux sont prêts à dégainer leurs passes laser pour écrire un chapitre mémorable de l'histoire de leur sport.

Phénomènes de longévité pour le "vieux maître" et de précocité pour le "jeune chevalier", les deux "Jedi" de la galaxie NFL concentrent logiquement toutes les attentions. Il faut dire qu'ils cumulent nombre de records individuels et peuvent encore en améliorer certains tout en glanant d'autres.

- Nouvelle dynastie ou saga prolongée ? -

Tant et si bien que l'issue de ce "blockbuster" actera soit un changement d'ère et avec lui l'instauration d'une dynastie Mahomes, soit la prolongation de la saga Brady débutée il y a 21 ans. A 43 ans et 188 jours, ce dernier sera le plus vieux joueur à disputer un Super Bowl, une performance hors norme étant donné le caractère brutal du football américain où une carrière dure en moyenne 3,3 ans.

Cette semaine, il a évoqué "un incroyable effort consenti tout au long de (sa) vie, sur le terrain et en dehors". "J'ai essayé de tout donner chaque semaine et j'essaie toujours de le faire."

Voir Brady tenter de remonter pour la 7e fois sur le trône pour sa dixième finale est d'autant plus remarquable qu'il le fait avec une nouvelle équipe, après deux décennies de succès engrangés au sein des New England Patriots, où il a formé avec Bill Belichick le duo quarterback/entraîneur le plus emblématique de la NFL.

Ses Buccaneers, en quête d'un 2e titre après 2002, ont mérité d'être la toute première franchise à jouer une finale dans son antre, le Raymond James Stadium. En play-offs, ils ont passé chaque tour en s'imposant à l'extérieur, déjouant notamment les pronostics à Green Bay en finale de conférence.

Bruce Arians, sorti de sa retraite en 2019 pour guider Tampa Bay, pourrait aussi entrer dans l'histoire en devenant à 68 ans l'entraîneur le plus âgé à soulever le trophée Vince Lombardi.

Pour cela, il faudra que son équipe parvienne à museler l'armada offensive de Kansas City, dont la moyenne de points marqués a été de 29,6 en saison régulière. Or outre le fait de devoir s'occuper de Mahomes, capable de s'extirper des situations les plus compliquées, ils auront aussi fort à faire face aux jambes de feu de l'ailier Travis Kelce et du receveur Tyreek Hill.

- The Weeknd à la mi-temps -

L'an passé pour sa première finale, Mahomes était parvenu à surmonter la pression mise sur lui par les 49ers pendant les trois-quarts du match. Son bras n'avait pas tremblé et ses passes avaient mené à trois touchdowns, pour renverser la situation dans l'ultime quart-temps. Menés 20-10 à six minutes de la fin, les Chiefs s'étaient imposés 31-20, remportant leur 2e titre cinquante ans après.

"Il est unique", lui a rendu hommage Arians, le coach des Buccaneers. "Il n'y a pas d'autres quarterbacks qui courent à leur droite, puis envoient le ballon en diagonale vers la gauche. En fait, vous apprenez aux joueurs à ne pas faire ça. Il n'y a rien dans son jeu qui ne soit pas meilleur que chez la plupart des autres".

Pour assister au spectacle, qui comprendra à la mi-temps le show attendu du musicien canadien The Weeknd, et tenter de créer une ambiance festive, quelque 25.000 spectateurs garniront le stade, dont 7.500 personnels de santé en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 ont été invités par la NFL.

L'évènement planétaire sera comme d'habitude très suivi à la télévision. Ce qui a conduit le Dr Anthony Fauci, conseiller du président américain Joe Biden sur la pandémie, à exhorter les Américains à ne pas se rassembler, sous peine de provoquer une résurgence du virus.