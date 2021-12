Suspicion d'ivresse après une collision mortelle entre deux cargos en mer Baltique

La Suède a ouvert lundi une enquête préliminaire pour "négligence" et "ivresse" aggravée après qu'un cargo britannique est entré en collision dans la nuit avec un petit cargo danois dont un membre d'équipage a été retrouvé mort et l'autre est porté disparu.

L'accident s'est produit vers 03H30 locales (02H30 GMT) en mer Baltique entre le port suédois d'Ystad à la pointe sud du pays entre le cargo britannique "Scot Carrier" et un navire danois, le Karin Høj, a expliqué à l'AFP l'autorité maritime suédoise.

Une enquête préliminaire pour "négligence aggravée en mer", confiée à un procureur dans la matinée, a été étendue dans l'après-midi à d'autres suspicions, dont celle d'un pilotage en état d'ivresse.

"Les garde-côtes procèdent actuellement à un certain nombre de mesures d'enquête (...), d'autres soupçons criminels sont apparus, notamment d'ivresse aggravée" en mer, a déclaré le chef de l'enquête au sein des garde-côtes suédois, Jonatan Tholin dans un communiqué.

"Plusieurs personnes" ont été placées en garde à vue, a-t-il déclaré à la radio publique suédoise, sans vouloir préciser lesquelles.

Les causes de l'accident, qui s'est produit en pleine nuit mais dans des conditions de navigation habituelles pour la saison, ne sont pas encore connues.

Le navire britannique, le "Scot Carrier", "a mis une chaloupe à la mer pour trouver des rescapés et ils ont entendu des cris dans l'eau mais ils n'ont pu trouver personne", a déclaré Jonas Franzén, un porte-parole de l'Autorité du trafic maritime.

D'importants moyens de recherche, avec au total neuf navires et un hélicoptère, ont été déployés autour du cargo danois, qui flottait la coque entièrement retournée.

Mais après plusieurs heures de recherche infructueuse des deux marins de l'équipage du Karin Høj, les services de secours ont mis fin à l'opération sur les lieux de l'accident.

A l'aide de treuils, le navire danois a été rapproché de la côte pour permettre à des plongeurs de tenter de retrouver les deux disparus à l'intérieur.

Un corps sans vie a été retrouvé à bord dans l'après-midi, a précisé un porte-parole de la police.

Sans signe de vie et avec une eau à quatre degrés, les chances de les retrouver vivants étaient faibles et la situation était "critique, dès le départ", s'accordent les sauveteurs.

"Nous allons plonger comme s'il s'agissait d'une opération de sauvetage", a toutefois expliqué à l'AFP Angelica Anbring, des services suédois de sauvetage qui espèrent trouver une poche d'air où pourrait s'être réfugié un rescapé.

L'armateur danois de ce navire long de 55 mètres a confirmé à l'AFP que l'équipage se limitait à deux personnes.

Le navire britannique, un cargo d'environ 90 mètres, est opérationnel.

"Le cargo danois faisait route vers le Danemark, tandis que le britannique naviguait vers (l'île suédoise de) Gotland", a précisé l'autorité maritime à l'AFP.

Aucune fuite polluante n'a été repérée mais les secours ont pris des mesures pour éviter toute pollution.

Le secteur est une importante voie de trafic maritime, pour accéder au détroit de l'Öresund qui relie la mer du Nord et la Baltique via les mers du Kattegat et du Skagerrak. Mais les collisions sont rares.

Les garde-côtes suédois venaient de terminer ce week-end une importante opération de secours pour éteindre un important incendie sur un cargo, l'Almirante Storni, au large de Göteborg, le plus grand port du pays.