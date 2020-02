Syrie: le premier vol civil en huit ans atterrit à l'aéroport d'Alep

Un vol civil transportant ministres syriens et journalistes a atterri mercredi à l'aéroport d'Alep, en provenance de Damas, le premier en huit ans de conflit, a rapporté un correspondant de l'AFP à bord de l'avion.

Ce vol intervient quelques jours après que les forces gouvernementales ont reconquis tous les secteurs autour d'Alep, sécurisant la deuxième ville du pays en repoussant jihadistes et rebelles qui tiraient des roquettes sur la grande métropole du nord.

La réouverture de l'aéroport d'Alep et la récente reconquête de l'autoroute M5 qui relie la ville à la capitale Damas représentent une victoire symbolique et économique pour les autorités de Bachar al-Assad.

Les ministres du Transport et du Tourisme se trouvaient à bord de l'Airbus A320 de la compagnie nationale Syrian Air qui a décollé de la capitale, avec à son bord un groupe de journalistes invités par le ministère de l'Information.

Après un vol de 40 minutes, l'avion a atterri à 11H22 (09H22 GMT) à Alep, où des responsables et des employés étaient rassemblés dans une atmosphère festive pour accueillir les passagers.

Cité par l'agence officielle Sana, le ministre des Transports Ali Hammoud a salué la réouverture de l'aéroport et la reprise prochaine --à une date toutefois à préciser-- des vols intérieurs et internationaux.

"C'est une victoire significative réalisée grâce aux sacrifices de l'héroïque armée syrienne et la détermination du peuple syrien", a-t-il lancé.

Lundi, les autorités avaient indiqué que des vols vers Damas et Le Caire seraient programmés "dans les prochains jours".

L'aéroport d'Alep, à l'est de la métropole, a interrompu tous les vols commerciaux en 2012, l'année où des groupes rebelles ont pris le contrôle des quartiers Est de la ville.

Chef-lieu de la province du même nom, Alep a été reprise dans son intégralité fin 2016 par le pouvoir de Bachar al-Assad.

Des vols tests ont été effectués en 2017.

Les reconquêtes aux environs d'Alep se déroulent dans le cadre d'une offensive lancée en décembre avec le soutien de Moscou, contre l'ultime grand bastion jihadiste et rebelle dans le nord-ouest syrien, à savoir la région d'Idleb et des secteurs limitrophes.

Les jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda) dominent encore plus de la moitié de la province d'Idleb et des secteurs attenants dans celles d'Alep, de Hama et de Lattaquié.

Depuis décembre, près de 900.000 personnes ont été déplacées par les violences, selon l'ONU.

Déclenchée en mars 2011 par la répression de manifestations pacifiques, la guerre en Syrie a fait plus de 380.000 morts.