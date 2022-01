Tempête de neige aux Etats-Unis et au Canada: lent retour à la normale

Les Etats-Unis et le Canada revenaient lentement à la normale mardi après avoir essuyé une tempête hivernale d'envergure, avec d'importantes chutes de neige conduisant à l'annulation de milliers de vols.

La capitale canadienne, Ottawa, a été recouverte d'une couche de neige de 48 cm d'épaisseur. Et les services de santé ont remercié dans un tweet un enfant de 8 ans qui s'est porté au secours d'une vieille dame piégée par la neige.

Chez le voisin américain, la tempête hivernale d'envergure qui a sévi sur le tiers Est du pays a recouvert de neige la ville de Ashtabula, dans l'Ohio, ainsi qu'une partie de la Géorgie et de la Caroline du Sud, a affirmé le National Weather Service (NWS), service météorologique national.

Moins de 40.000 foyers américains étaient toujours sans électricité mardi matin, alors qu'ils étaient 120.000 vingt-quatre heures auparavant, selon le site PowerOutage.us.

Les zones les plus touchées par les coupures de courant se trouvaient dans l'Etat de Virginie Occidentale et les Etats de Caroline du Nord et du Sud.

Plus de 1.700 vols domestiques et internationaux ont été annulés lundi soir, en plus des 3.000 de la veille, selon le site de suivi des vols FlightAware.

Mardi matin, seuls 175 vols avaient été annulés.

Les alertes au blizzard étaient levées sur des larges zones des provinces du Québec et de l'Ontario au Canada où les températures demeuraient toutefois très basses, selon le site d'information météo du gouvernement canadien.

- interdiction de se garer -

A Toronto, qui a reçu 29 cm de neige, le maire John Tory avait déclenché une règle d'urgence lui permettant d'empêcher les voitures de se garer dans certaines zones le temps de déneiger.

De nombreuses écoles ont fermé leurs portes au Québec et dans le sud de l'Ontario, y compris dans la région de Toronto.

Le National Weather Service (NWS) avait prévenu que des chutes de neige étaient attendues en particulier dans le nord de l'Etat de New York dans la région de la Nouvelle-Angleterre (nord-est).

A 15H00 GMT lundi, plus de 57 cm de neige étaient tombés à Harpersfield, une bourgade de l'Ohio, selon le NWS.

Dimanche, plus de 300 accidents de voitures ont été répertoriés en Caroline du Nord, selon la police des autoroutes de cet Etat du sud-est du pays.

La police de Toronto avait annoncé dans un tweet avoir fermé lundi à la circulation deux autoroutes de la ville, "en raison de la météo extrême et pour la sécurité des conducteurs".

Après avoir connu 620 annulations de vols dimanche, soit 95% de son trafic prévu pour la journée, l'aéroport international de Charlotte en Caroline du Nord a repris une activité plus normale lundi, mais reste l'aéroport le plus touché avec 218 annulations de vol, soit 33% de son trafic prévu.

A Toronto, 201 vols au départ ou à l'arrivée de l'aéroport international Pearson avaient dû être annulés, représentant plus de la moitié du trafic.

Le nord-est des Etats-Unis s'était déjà trouvé enneigé début janvier, recouvert d'un manteau blanc atteignant jusqu'à 30 cm d'épaisseur.

Des centaines d'automobilistes étaient restés bloqués près de 20 heures sur un axe majeur reliant la capitale Washington.