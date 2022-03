Tennis: Nadal absent "4 à 6 semaines" en raison d'une blessure à une côte

L'Espagnol Rafael Nadal a annoncé mardi qu'il serait absent pendant quatre à six semaines en raison d'une blessure contractée le week-end dernier lors du Masters 1000 d'Indian Wells, qui va lui faire manquer le début de la saison sur terre battue.

"Je serai absent pendant quatre à six semaines", a annoncé sur Twitter le joueur de 35 ans, disant souffrir d'une "fêlure à une côte".

Nadal a expliqué avoir effectué un examen médical à son retour en Espagne, après avoir ressenti de "l'inconfort" lors de la finale du Masters 1000 d'Indian Wells perdue à la surprise générale face à l'Américain Taylor Fritz 6-3, 7-6 (7/5).

Le N.3 mondial, qui détient le record de victoires en Grand Chelem (21) depuis son sacre à l'Open d'Australie fin janvier, pourrait donc manquer le Masters 1000 de Monte-Carlo, prévu du 11 au 17 avril, ainsi que le tournoi de Barcelone (18-24 avril).

Il pourrait revenir à Madrid (2-8 mai) et aussi disputer le Masters 1000 de Rome (9-15 mai) alors que son tournoi fétiche de Roland-Garros où il s'est imposé à treize reprises, est programmé du 23 mai au 5 juin.

"Ce ne sont pas de bonnes nouvelles et je ne m'y attendais pas", a reconnu le Majorquin, se disant "effondré et triste". "J'arrivais à une partie très importante de la saison avec de très bonnes sensations et de bons résultats", a-t-il insisté.

Nadal a réalisé un début de saison parfait avec vingt victoires de suite, jusqu'à sa défaite en finale à Indian Wells. Il s'était plaint à l'issue de la rencontre d'une douleur au niveau du pectoral gauche, apparue lors de sa demi-finale contre son compatriote Carlos Alcaraz.

"J'avais mal. J'ai du mal à respirer. Je ne sais pas si c'est au niveau des côtes... Quand je respire, quand je bouge, c'est comme une aiguille qu'on appuie. Et ce n'est pas seulement la douleur, ça affecte ma respiration", avait-il alors expliqué en conférence de presse.

Le Majorquin, qui briguait un quatrième titre à Indian Wells, a fait appel au kiné à deux reprises durant cette finale. "J'ai fait de mon mieux. Mais ce n'était pas mon jour. Ça arrive. Cela a été dur de jouer une finale comme celle-ci", a-t-il raconté.

Sur Twitter, le N.3 mondial a toutefois promis "d'être patient et de travailler dur" pour se remettre de cette blessure: "J'ai toujours cet esprit de combat et de dépassement", a-t-il assuré.