Tennis: Sabalenka et Krejcikova mènent les groupes au Masters de Gualalajara

La Bélarusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Barbora Krejcikova, joueuses les mieux classées à la Race, ont été désignées têtes de série N.1 et N.2, et mèneront chacune un des deux groupes au Masters WTA de Guadalajara qui débutera mercredi.

Selon le tirage au sort effectué lundi soir, Sabalenka sera opposée à la Grecque Maria Sakkari (N.4), à la Polonaise Iga Swiatek (N.5) et à l'Espagnole Paula Badosa (N.7), dans le groupe Chichen Itza, ainsi baptisé du nom de la célèbre ancienne cité maya sise dans la province du Yucatan.

La Bélarusse qui mène largement dans ses face-à-face avec Sakkari (4-1), devra se méfier de Swiatek, lauréate à Roland-Garros en 2020, et de Badosa qui a créé la surprise en s'imposant à Indian Wells, le mois dernier.

Le groupe Teotihuacan, du nom de la plus grande ville de l'Amérique précolombienne, dans la vallée de Mexico, mettra aux prises Krejcikova (N.2) à une autre Tchèque, Karolina Pliskova (N.3), à l'Espagnole Garbiñe Muguruza (N.6) et à l'Estonienne Anett Kontaveit (N.8).

Krejcikova, seule joueuse lauréate d'un Majeur en 2021, à Roland-Garros, devra assumer son statut de prétendante hérité de cet exploit, notamment face à Pliskova.

Car si sa compatriote n'a gagné aucun tournoi cette année (comme Sakkari dans l'autre groupe), elle a atteint la demi-finale lors des trois dernières éditions et possède un bilan largement favorable de 13 victoires pour 2 défaites contre ses trois adversaires à venir.