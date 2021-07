Tour de France: van Aert champion du Ventoux !

Le champion du plat pays vainqueur du Mont Ventoux ! Le Belge Wout van Aert (Jumbo) a remporté mercredi à Malaucène la 11e étape du Tour de France, qui a franchi deux fois le sommet du Géant de Provence.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a gardé le maillot jaune mais il a plafonné pour la première fois face au Danois Jonas Vingegaard, sans compromettre toutefois sa position.

Pogacar, qui n'avait jusque-là donné aucune signe de faiblesse, a laissé partir le jeune Danois (24 ans) et a basculé au sommet du Ventoux avec une trentaine de secondes de retard sur ce néophyte du Tour devenu le leader de l'équipe Jumbo après l'abandon du Slovène Primoz Roglic.

Le maillot jaune a rétabli la situation dans la descente avec le Colombien Rigoberto Uran et l'Equatorien Richard Carapaz pour revenir sur Vingegaard et prendre la 4e place de l'étape.

Pour sa part, l'Australien Ben O'Connor a été distancé dans la seconde ascension du Ventoux. Deuxième au départ de l'étape, il a été sorti du podium dont la deuxième place est désormais occupée par Uran (à 5 min 18 sec de Pogacar).

Sur la ligne, van Aert, sacré champion de Belgique six jours avant le départ du Tour, a battu de plus d'une minute deux coureurs de la même équipe (Trek), le Français Kenny Elissonde et le Néerlandais Bauke Mollema.

Dans la première ascension du Ventoux, le champion du monde Julian Alaphilippe, très actif en début d'étape, a basculé devant ses sept compagnons (Pérez, Mollema, Meurisse, van Aert, Elissonde, Bernard, Durbridge). Julian Bernard, dont l'équipe était la mieux représentée dans l'échappée, s'est dévoué pour maintenir l'écart avec le peloton à près de cinq minutes au pied de la seconde montée par le versant le plus sévère (15,7 km à 8,8 %).

- Abandons en série -

A 11 kilomètres du sommet, van Aert a distancé Elissonde qui avait pris les devants sur les premières rampes. Il a préservé une avance de 1 minute et demie sur Vingegaard, le premier des coureurs du classement général, et a accru son avantage dans la descente rapide de 22 kilomètres jusqu'à l'arrivée.

Agé de 26 ans, van Aert, qui participe à son troisième Tour, a gagné à chaque fois, une étape au sprint en 2019: deux étapes de plaine en 2020.

Opéré de l'appendicite au printemps, le triple champion du monde de cyclo-cross a rivalisé avec le Néerlandais Mathieu van der Poel, son grand rival, durant la première semaine du Tour sans parvenir à s'imposer.

A Malaucène, il a signé le premier succès pour Jumbo, le troisième pour les couleurs belges (après Tim Merlier et Dylan Teuns).

Durant cette chaude étape, l'Allemand Tony Martin (Jumbo), le Français Clément Russo (Arkea-Samsic), le Belge Tosh Van der Sande (Lotto) et l'Australien Miles Scotson (Groupama-FDJ) ont abandonné dans la première moitié de parcours. Le Belge Tiesj Benoot (DSM) et le Britannique Dan McLay (Arkea-Samsic) ont renoncé dans la première montée du Ventoux, le Belge Victor Campenaerts (Qhubeka) par la suite.

Jeudi, les sprinteurs reprennent le terrain dans la 11e étape, longue de 159,4 kilomètres entre Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) et Nîmes. Pour le Britannique Mark Cavendish, c'est la première occasion d'égaler le record des (34) victoires d'étape de la légende Eddy Merckx.