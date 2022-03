Tournoi des six nations: Antoine Dupont élu meilleur joueur de l'édition 2022

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont a été élu meilleur joueur de l'édition 2022 du Tournoi des six nations à l'issue d'un vote sur les réseaux sociaux, a annoncé vendredi le comité organisateur de la compétition.

"Après un vote au cours duquel plus de 50.000 personnes ont voté, Dupont a été élu et remporte donc ce prix pour la deuxième fois", a précisé le comité des Six nations dans un communiqué, soulignant que le demi de mêlée avait réuni près de 50% des suffrages.

Le Toulousain de 25 ans, capitaine des Bleus, vainqueurs du Grand Chelem pour la première fois depuis 2010, a devancé son coéquipier en sélection, le troisième ligne rochelais Gregory Alldritt, et le flanker irlandais Josh Van der Flier.

Ces trois joueurs avaient été nominés par un panel représentatif des médias couvrant le Tournoi.

"Antoine mérite amplement ce titre (...) Il est un joueur exceptionnel et au cœur d'une équipe de France qui monte en puissance. Il a cette capacité de tenir le public en haleine à chaque fois qu'il touche le ballon", a affirmé le patron des Six nations, Ben Morel.

"Grâce aux votes du grand public sur les réseaux sociaux", Antoine Dupont "entre encore un peu plus dans l'histoire du rugby européen et mondial", se félicite pour sa part la Fédération française de rugby dans un communiqué.

Depuis la création de cette récompense en 2004 par le comité des Six nations, Dupont avait été le premier Français à recevoir cette récompense à l'issue de l'édition 2020.

Avec cette nouvelle distinction, il entre donc dans le cercle très fermé des joueurs à avoir reçu plusieurs fois ce trophée, aux côtés du demi d'ouverture irlandais Brian O'Driscoll (2006, 2007, 2009) et de l'arrière écossais Stuart Hogg (2016, 2017).

En l'absence de Charles Ollivon, blessé au genou, Dupont, élu meilleur joueur du monde en 2021 par World Rugby, avait été promu capitaine par le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié au mois de novembre.

Sous son mandat, la France a enchaîné huit victoires en autant de rencontres, dont un succès historique (40-25) contre les All Blacks le 20 novembre dernier, et le Grand Chelem dans le Tournoi 2022, son dixième et le premier depuis douze ans.