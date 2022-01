Ukraine: Washington fourbit ses armes économiques, Moscou lance des manoeuvres militaires

Menaces économiques et munitions côté américain, bruits de bottes côté russe: Washington a détaillé mardi les lourdes sanctions que subirait la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, tandis que Moscou a lancé des manoeuvres militaires aux portes du pays.

Les Européens de leur côté, tout en affichant une parfaite cohésion avec les Etats-Unis en ce qui concerne les sanctions, tentent toutefois de jouer leur propre partition, plus diplomatique.

Le président français Emmanuel Macron aura ainsi vendredi un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine.

"S'il devait y avoir une agression" de la Russie contre l'Ukraine, "la riposte sera là et le coût sera très élevé", a averti mardi le dirigeant français.

"Il n'est plus question de réponse graduée. Cette fois nous commencerons d'emblée par le haut de l'échelle (des sanctions) et nous y resterons", a dit un haut responsable de la Maison Blanche mardi, s'exprimant sous couvert d'anonymat auprès de quelques journalistes.

Washington cherche à renverser le rapport de force imposé par le président russe Vladimir Poutine, accusé d'avoir massé plus de 100.000 militaires à la frontière de l'Ukraine, et qui veut bousculer l'équilibre militaire et stratégique en vigueur en Europe de l'Est depuis la fin de la Guerre froide.

- Livraison -

Après avoir mis en alerte 8.500 militaires susceptibles de renforcer très rapidement les rangs de l'Otan -- un chiffre qui pourrait être revu à la hausse si besoin, a assuré le Pentagone -- les Etats-Unis ont mis en scène mardi une livraison d'équipement militaire à l'Ukraine.

"Notre ennemi est fort, mais avec votre soutien et avec le peuple ukrainien, nous sommes plus forts", a dit le numéro 2 du ministère ukrainien de la Défense, Rostyslav Zemlynsky, à une dignitaire américaine, lors de la livraison à l'aéroport de Kiev.

Dans cette montée en pression, Moscou ne cède pour l'instant pas un pouce de terrain. Les forces armées russes ont lancé mardi une nouvelle série de manoeuvres à proximité de l'Ukraine et en Crimée annexée.

Pour le Kremlin, c'est Washington qui provoque une nouvelle "exacerbation", que ce soit en mettant des troupes en alerte ou en rapatriant des familles de diplomates américains d'Ukraine, une initiative imitée mardi par le Canada.

La menace d'une invasion russe "reste imminente", a estimé pour sa part mardi la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

- Technologie, dollars, gaz -

Les Américains comme les Européens espèrent intimider la Russie en la menaçant de sanctions beaucoup plus dures que celles, aux effets mitigés, décidées en riposte à l'annexion de la Crimée par les Russes en 2014.

Washington veut cibler les grandes faiblesses de la Russie, alors que la Bourse de Moscou et le rouble tanguent déjà: une économie peu diversifiée, ultra-dépendante des exportations de gaz et de pétrole, et un système financier fragile.

Les Etats-Unis envisagent, selon le haut responsable de la Maison Blanche, d'interdire l'exportation vers la Russie de technologie américaine, pour freiner son développement dans "l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, la défense, l'aérospatiale et d'autres secteurs clé".

Washington envisage aussi d'asphyxier les banques russes en leur interdisant les transactions en dollars, devise reine des échanges internationaux.

Reste un point extrêmement délicat: les hydrocarbures russes. Les Européens craignent, en cas d'escalade, de se voir privés en plein hiver du gaz russe, qui représente plus de 40% de leurs besoins.

"Nous pensons être prêts à trouver des approvisionnements alternatifs couvrant une majorité significative des potentielles coupes" dans la livraison de gaz russe, a promis le haut responsable américain.

- Réponse écrite -

La Russie, considérée comme le parrain des séparatistes pro-russes que Kiev combat dans l'est du pays depuis huit ans, dément tout projet d'offensive, mais lie une désescalade à des traités figeant l'Otan, de manière à ce que l'Ukraine n'y adhère jamais.

La demande est jugée inacceptable en Europe comme en Amérique. Mais Washington a néanmoins promis de remettre cette semaine une réponse écrite aux Russes.

Reste à voir comment se placent les Européens, dans ce pas de deux entre les Etats-Unis et la Russie, voulu par Vladimir Poutine.

Les regards se portent en particulier vers l'Allemagne, qui a des liens économiques forts avec la Russie et qui est particulièrement dépendante de son gaz.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a durement critiqué mardi l'attitude de Berlin, lui reprochant de penser d'abord à ses "intérêts économiques et énergétiques".

L'Allemagne n'a par exemple toujours pas donné son accord à l'Estonie pour que celle-ci puisse livrer à l'Ukraine des obusiers d'origine allemande.

burs-aue/vgr