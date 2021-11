Un autocar s'embrase en Bulgarie, 46 morts

Quarante-six personnes, la plupart originaires de Macédoine du Nord, sont mortes calcinées dans la nuit de lundi à mardi en Bulgarie dans l'accident d'un car qui s'est embrasé sur l'autoroute, le plus meurtrier en Europe ces dix dernières années.

La Macédoine du Nord, où le bus était immatriculé, a déclaré trois jours de deuil national après cet accident, survenu lorsque le car, se dirigeant vers Skopje de retour d'une excursion en Turquie, a heurté la glissière de sécurité avant de prendre feu.

Les passagers faisaient partie de différentes minorités ethniques. Un Belge et un Serbe sont également décédés, selon le Premier ministre de Macédoine du Nord, Zoran Zaev qui s'est rendu à Sofia pour rencontrer les sept survivants à l'hôpital.

"C'est une grande tragédie", a réagi M. Zaev. Il a indiqué que 12 des passagers tués avaient "moins de 18 ans", parmi lesquels cinq enfants, "et les autres avaient entre 20 et 30 ans".

Une journée de deuil sera également observée en Bulgarie mercredi.

- Par les fenêtres -

Le drame est survenu pour une raison inconnue vers 02H00 (00H00 GMT) sur l'autoroute près du village de Bosnek, à 40 km au sud de Sofia.

Selon le récit d'un des rescapés, "les passagers dormaient quand une explosion est survenue", a rapporté Zoran Zaev, cité par l'agence de presse MIA.

Les sept survivants, qui se trouvaient à l'arrière du véhicule, "ont réussi à briser une des fenêtres" et à s'échapper du brasier.

Ils font partie de la même famille et figure parmi eux une adolescente de 16 ans, a précisé le ministre de la Santé de Macédoine du Nord, Venko Filipce.

Certaines familles de victimes se sont sont ruées à l'hôpital de Sofia depuis la Macédoine du Nord, mais se sont vu refuser l'entrée.

"Je sais uniquement que mon oncle est vivant et va bien, mais je n'ai pas de nouvelles de sa femme et de son fils... Les médecins disent que s'ils ne sont pas ici, c'est qu'ils doivent sûrement faire partie des victimes", a témoigné Yousouf Bajazidovski à l'AFP devant l'hôpital.

"On a échangé avec les autres familles, demandé aux médecins et à l'ambassade de Macédoine du Nord à Sofia, mais personne ne peut nous en dire plus."

- "Scène terrifiante" -

"Le chauffeur est mort sur le coup, il n'y avait donc personne pour ouvrir les portes", a expliqué le chef de la police nationale Stanimir Stanev.

Les images diffusées à la télévision montraient la carcasse noire de l'autocar. Aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'accident.

Le ministre de l'Intérieur bulgare Boïko Rashkov, arrivé tôt sur les lieux, a évoqué "une scène terrifiante", ajoutant qu'il serait difficile d'identifier les corps.

A Skopje, des habitants paniqués tentaient de contacter l'agence de tourisme organisant ce type de visites à Istanbul. "Nous appelons Besa tours sans arrêt, mais personne ne répond", a confié dans les médias Xhelal Bakiu, sans nouvelles de son cousin.

- Messages de condoléances -

La route avait été récemment rénovée grâce à des fonds de l'UE dont la Bulgarie est membre depuis 2007. Mais cette portion comportait des passages très abrupts, sans ligne de démarcation, selon une association de prévention routière, qui avait signalé par le passé le problème aux autorités.

Le Premier ministre intérimaire Stefan Yanev a annoncé l'ouverture d'une enquête, écartant l'hypothèse que l'état de la chaussée soit en cause.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a témoigné de "la solidarité de l'UE en ces moments terribles". Le président russe Vladimir Poutine a également délivré un message de soutien.

Il s'agit du plus grave accident de car jamais survenu en Bulgarie, selon les autorités.

Le dernier remonte à août 2018: 20 touristes avaient été tués quand le véhicule avait quitté la route sous une pluie torrentielle, dans une région montagneuse au nord de Sofia.

La Bulgarie, pays de 6,9 millions d'habitants, a enregistré en 2019 628 morts sur la route et 463 en 2020, un chiffre inférieur du fait des restrictions sanitaires qui ont limité les déplacements.

Il s'agit d'un des bilans les plus élevés de l'Union européenne en raison du mauvais état des routes, de la vétusté du parc automobile et des fréquents excès de vitesse.