Un couturier vietnamien propose des vêtements de l'ère impériale

Avec leur soie délicate, leurs broderies d'une grande finesse et leurs manches larges et évasées, les beaux vêtements de l'ère impériale du Vietnam ne semblent guère faits pour la vie moderne, mais un jeune couturier espère convaincre les jeunes qu'ils méritent d'être portés encore aujourd'hui.

"Mon ambition est que dans chaque garde-robe vietnamienne, il y ait, aux côtés des costumes à l'occidentale, des pantalons ou des robes simples, au moins une tenue basée sur les anciennes tenues de cérémonie, à porter dans les grandes occasions" comme les fêtes ou les mariages, a expliqué à l'AFP Nguyen Duc Loc, 28 ans.

Le jeune entrepreneur emploie onze personnes dans son atelier installé à Hanoi, et sa compagnie, Y Van Hien, reproduit les tenues colorées et souvent extravagantes portées par les classes dirigeantes sous la dynastie Nguyen, qui a régné sur le Vietnam pendant près d'un siècle et demi à partir de 1802.

Les vêtements étaient généralement brodés, notamment de symboles de pouvoir, comme les dragons.

"Je veux que tout le monde apprécie la beauté étonnante" de ces tenues de l'époque impériale, explique Nguyen Duc Loc, dont une des premières grosses commandes est venue naturellement de la production d'une série de 18 épisodes située à l'époque de la dynastie Nguyen.

Mais sa compagnie, lancée en 2018, fournit également des costumes pour des chanteurs, des vidéos musicales et des défilés de mode.

Et ses costumes attirent de plus en plus de jeunes. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter ces oeuvres luxueuses peuvent les louer, pour des prix démarrant à 17 euros pour une location le temps d'une séance photo - une formule qui a beaucoup de succès.

"Les jeunes aujourd'hui s'y connaissent surtout en habillement occidental. Je pense que ces costumes de style ancien sont une partie de la culture vietnamienne que nous devons préserver", explique Pham Trang Nhung, une étudiante de 22 ans venue voir ce que propose l'atelier.

- La fierté des traditions -

Le Vietnam connaît ces derniers temps un certain retour aux costumes traditionnels, mais plus simples. Ainsi dans la région de Thua Thien-Hue, où se trouve l'ancienne capitale impériale Hué, les responsables officiels des départements du sport et de la culture portent un jour par mois l'"ao dai", longue tunique par-dessus un pantalon, pour promouvoir les valeurs culturelles.

Même si l'ao daï est nettement plus confortable et pratique que les costumes extraordinaires proposés par Nguyen Duc Loc, beaucoup le voient tout de même comme inadapté à la vie moderne.

Mais une version simplifiée de l'ao dai des femmes forme une partie de l'uniforme scolaire dans certaines régions du sud et du centre. Il habille également les hôtesses de la compagnie aérienne nationale, et se porte dans les grandes occasions.

Nguyen Duc Binh, rédacteur en chef d'un magazine d'art et expert en culture traditionnelle, voit un mouvement très net parmi les jeunes de retour, en certaines occasions, au costume traditionnel, comme "une façon d'affirmer leur fierté de leur pays".