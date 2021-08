Un mort dans l'incendie sur la Côte d'Azur, toujours pas maîtrisé

Une personne a été retrouvée morte dans le plus gros incendie de l'été en France, qui ravage depuis lundi l'arrière-pays de Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, et n'était toujours pas maîtrisé mercredi.

La préfecture a annoncé la mort d'une personne, confirmant une information de la radio France Bleue Provence, mais n'a donné aucun détail sur son identité. Vingt-deux personnes ont aussi été légèrement blessées, pour la plupart intoxiquées.

Après une nuit "relativement calme", 1.200 pompiers sont mobilisés au troisième jour de l'incendie, multipliant les largages et s'enfonçant au cœur de la garrigue sur des routes difficilement praticables, a constaté une équipe de l'AFP dans la zone touchée.

"Le feu n'a pas progressé", mais "cela ne veut pas dire qu'il est maîtrisé", a averti l'officier de communication des pompiers du Var, Franck Graciano depuis le PC de commandement des opérations au Luc (Var). La préfecture a de son côté appelé touristes et habitants à "la plus grande vigilance".

Depuis lundi, l'incendie, qui a démarré près d'une aire d'autoroute, a parcouru 6.375 hectares et en a brûlé 5.000 dans cette région connue pour ses forêts de chênes liège abritant de nombreux animaux et ses vignobles, selon le dernier bilan des pompiers mercredi.

Comme la veille, "un travail de sape" est en cours avec des largages d'eau "sur des endroits critiques", a expliqué l'officier de communication. Le ballet des avions et hélicoptères bombardiers d'eau est incessant.

Des journalistes de l'AFP ont parcouru le massif des Maures mercredi matin, découvrant des terres noires jonchées de fils électriques et d'où s'échappent encore quelques fumeroles.

Au pittoresque village de Grimaud, en plein centre de ce massif, le camping Charlemagne a été brûlé: les toits en tôle des bungalows ont été pliés par la chaleur. Des pans de montagne sont calcinés et des flammèches subsistent dans cette zone atteinte tardivement par le feu.

Les quelques citernes d'eau parsemant le massif paraissent bien dérisoires. Au loin, des tronçonneuses se font entendre, les services départementaux procédant à des coupes d'arbres pour "faciliter le passage des secours" qui "demeure difficile en raison d'obstacles sur les voies", a indiqué la préfecture.

- 7.000 personnes évacuées -

Venu apporter son soutien aux secours mardi, le président français Emmanuel Macron avait souligné que "les prochaines heures" seraient "absolument décisives" pour fixer cet incendie dont l'avancée a été extrêmement rapide.

Le feu a nécessité dès la nuit de lundi à mardi d'évacuer environ 7.000 personnes dont de nombreux touristes en camping. Pour la deuxième nuit consécutive, ces personnes ont dormi dans une quinzaine de structures d'accueil ouvertes sur le littoral.

Elles ne doivent pas regagner leur domicile ou leur lieu de vacances, a insisté la préfecture.

- Neuf routes coupées -

Après une nuit plus calme et un vent qui est tombé, des opérations étaient en cours mercredi pour rétablir les réseaux de distribution de téléphonie et d'électricité. Neuf routes départementale demeurent toutefois coupées.

Les dégâts sur l'environnement sont importants: "La réserve naturelle de la plaine des Maures a été dévastée pour moitié", a indiqué à l'AFP Concha Agero, directrice adjointe de l'Office français de la biodiversité.

"C'est une atteinte irrémédiable à cette richesse en terme de biodiversité qui se trouvait dans ces espaces, avec notamment une espèce de tortue extrêmement rare et menacée", la tortue d'Hermann, a souligné mercredi sur RMC la secrétaire d'Etat à la biodiversité Bérangère Abba. Des tortues brûlées ont déjà été retrouvées. D'autres ont peut-être réussi à s'enfouir sous terre pour survivre.

Un autre incendie est en cours dans une région viticole et touristique du Sud-Est, près de Beaumes-de-Venise, dans le Vaucluse. Il a connu une forte reprise dans la nuit en raison de vents violents, avec 40 hectares supplémentaires brûlés rapidement, pour atteindre 240 hectares touchés, dont des vignobles et oliveraies.

Plus à l'Ouest, dans l'Aude, des incendies ont ravagé environ 90 hectares de végétation mardi. Quatre pompiers ont été blessés près de Bizanet et ont été hospitalisés.

La France avait jusqu'ici été relativement épargnée par les feux qui ont dévasté des milliers d'hectares et fait des dizaines de victimes dans plusieurs pays méditerranéens, de la Turquie à l'Algérie.