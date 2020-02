Un Palestinien tué par des tirs israéliens près de la barrière de Gaza

Un Palestinien a été tué dimanche par des tirs israéliens dans la bande de Gaza après avoir tenté de déposer un engin explosif près de la barrière frontalière séparant l'enclave palestinienne d'Israël, a annoncé l'armée israélienne.

"Après avoir réussi à contrer une attaque près de la barrière de la bande de Gaza ce matin, un bulldozer de l'armée a récupéré le corps de l'un des assaillants", a précisé à l'AFP une porte-parole de l'armée.

L'armée avait peu avant indiqué dans un communiqué avoir "repéré deux terroristes" qui s'approchaient de la barrière dans le sud de l'enclave palestinienne et "tentaient de placer un engin explosif à proximité".

"Les soldats ont ouvert le feu dans leur direction. Une personne a été touchée", avait alors ajouté l'armée.

Le mouvement Jihad islamique, groupe islamiste présent à Gaza, a identifié la victime comme étant Mohammed Al-Naem, 27 ans, membre des brigades Al-Qods, sa branche armée.

Le Jihad islamique est "impliqué dans deux tentatives précédentes de placer des engins explosifs artisanaux près de la barrière ces derniers mois", a indiqué l'armée israélienne, en diffusant une image de l'engin explosif déposé dimanche.

- Monnaie d'échange -

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux --et qui n'a pas pu être authentifiée par l'AFP-- montre des Palestiniens voulant récupérer le corps de l'assaillant avant qu'un bulldozer ne s'approche, le ramasse et semble retourner en direction de la barrière frontalière avec le corps suspendu à sa lame.

Selon cette vidéo, un char accompagne le bulldozer et des coups de feu sont entendus en fond sonore. Certains des Palestiniens semblent être touchés par des tirs.

Deux personnes ont été blessées sur place par des tirs israéliens, a rapporté le ministère de la Santé à Gaza.

Dans une autre vidéo tournée par l'AFP, des dizaines de Palestiniens transportent sur une civière un homme blessé le long de la barrière.

Dans le cadre de la politique menée par le ministre israélien de la Défense Naftali Bennett, Israël garde les corps des Palestiniens pour s'en servir comme monnaie d'échange avec le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave depuis 2007 et avec qui l'Etat hébreu a livré trois guerres depuis 2008.

Israël impose depuis plus de dix ans un blocus sur le territoire palestinien qu'il justifie par la nécessité de contenir le Hamas, qu'il tient pour responsable de toute attaque venant de l'enclave.

Deux millions de Palestiniens habitent dans l'enclave éprouvée par les conflits, la pauvreté et le blocus, et coincée entre Israël, l'Egypte et la mer Méditerranée.