Une trentaine de morts lors d'une nouvelle attaque dans l'Est du Burkina

Au moins une trentaine de civils ont été tués lundi dans l'attaque d'un village de l'Est du Burkina Faso, l'une des plus meurtrières commises par des jihadistes présumés dans ce pays depuis 2015, une semaine après l'exécution de trois Européens dans la même région.

"Un important nombre d'individus armés ont attaqué le village de Kodyel, dans la commune de Foutouri ce matin, faisant plusieurs dizaines de morts parmi les populations civiles", a indiqué à l'AFP une source sécuritaire régionale.

Un responsable des Volontaires de la défense de la patrie (VDP), des supplétifs civils engagés dans la lutte antijihadiste aux côtés des forces de défense et de sécurité, a confirmé l'attaque, parlant d'un "bilan très lourd", au minimum "20 à 30 morts".

"C'est un bilan toujours provisoire car les gens ont fui le village", a indiqué pour sa part un membre des VDP de la commune de Foutouri, parlant lui aussi d'une "trentaine de morts, hommes et femmes". Il a précisé qu'il y avait également "une vingtaine de blessés, dont plusieurs graves".

Il a affirmé que "ce massacre aurait pu être évité" car "des alertes avaient été données il y a quelques jours sur la présence de terroristes dans la zone. Certains individus avaient déjà menacé les villageois qu'ils accusent de les dénoncer où d'encourager les volontaires qui les combattent".

"Une opération de sécurisation des populations et de traque de ces individus a été lancée aussitôt que l'alerte a été donnée par les VDP", a affirmé la source sécuritaire.

Le responsable régional des VDP a déclaré à l'AFP que "l'attaque a eu lieu tôt ce matin pendant que certains étaient toujours dans leurs maisons. Des dizaines d'hommes ont fait irruption dans le village et mis le feu à des maisons pendant que d'autres surveillaient, ils ont ouvert le feu sur les gens sans distinction".

"Les terroristes ont également blessé une quinzaine de personnes, dont certains ont été évacués au centre hospitalier de Fada N’Gourma pour des soins", a-t-il ajouté.

Cette attaque est l'une des plus meurtrières depuis que le Burkina Faso est confronté aux actions jihadistes qui ont débuté dans ce pays il y a six ans.

- Européens "exécutés" -

Le 1er janvier 2019, des individus armés non identifiés avaient attaqué le village de Yirgou, dans le nord du Burkina, tuant six personnes, dont le chef du village, attaque immédiatement suivie d'actions de représailles entre communautés faisant 50 morts selon le bilan officiel, plus de 70 selon des organisations de la société civile.

En novembre 2019 une embuscade contre un convoi transportant des employés d’une société minière canadienne dans l’Est du pays, avait fait 37 morts et 60 blessés.

L'attaque de lundi survient une semaine après une embuscade contre une unité mixte anti-braconnage dans cette même région, sur l'axe Fada N’Gourma-Pama, à la suite de laquelle deux journalistes espagnols et un défenseur irlandais de la faune sauvage, d'abord portés disparus, avaient été "exécutés par les tes terroristes", selon les autorités du Burkina.

Pays pauvre d'Afrique de l'ouest, le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes, comme ses voisins le Mali et le Niger, menées par des groupes affilés à l"Etat islamique ou Al-Qaïda.