USA: le conducteur d'une voiture lancée sur une parade de Noël inculpé d'homicides

L'automobiliste accusé d'avoir foncé dans la foule d'une parade de Noël aux Etats-Unis va être inculpé de cinq homicides, ont annoncé lundi les autorités américaines au lendemain du drame qui a aussi fait 48 blessés.

"Selon nos informations, le suspect était impliqué dans une dispute conjugale quelques instants avant" et "il n'y a aucune preuve qu'il s'agisse d'un acte terroriste", a précisé Daniel Thompson, le chef de la police de Waukesha, où se sont déroulés les faits, sans préciser les motivations du conducteur.

Cette petite ville de 72.000 habitants est située dans le Wisconsin, une trentaine de kilomètres à l'ouest de Milwaukee, la principale métropole de cet Etat de la région des Grands Lacs.

De nombreux habitants, dont des familles avec des enfants, assistaient à la parade annuelle de Noël quand Darrell Brooks Jr, un homme de 39 ans résidant à Milwaukee, a traversé la foule avec son SUV vers 16H30 (22H30 GMT).

Selon des témoins et des images de la parade, le véhicule a fait irruption derrière la fanfare d'un lycée, touchant également des membres d'une association de grands-mères.

Un policier a fait feu sur le véhicule et le conducteur a été arrêté juste après le drame.

Le lourd bilan pourrait encore augmenter: au moins cinq morts -- quatre femmes et un homme, de 52 à 81 ans -- et 48 blessés, selon un bilan de la police et des autorités de santé.

Parmi les blessés, 18 mineurs âgés de 3 à 16 ans ont été transportés à l'hôpital pour enfants de Milwaukee. Dix sont en soins intensifs et six sont dans un état critique.

"Les types de blessures vont d'égratignures au visage à des fractures et des blessures sérieuses à la tête", a expliqué le Dr Amy Drendel, directrice médicale du service d'urgence de Children's Wisconsin Hospital lors d'une conférence de presse.

- "Héros" -

Le chef de la police a qualifié les premiers secours de "héros" ayant répondu au "chaos et à la tragédie" alors que le vent avait par ailleurs provoqué des coupures de courant qui ont encore compliqué l'intervention des services d'urgence.

Darrell Brooks Jr avait déjà été inculpé en 2020 pour mise en danger d'autrui, puis le 5 novembre dernier pour un épisode de violences familiales, selon des documents judiciaires.

Il avait été plus tard libéré en versant une caution de 1.000 dollars, ont indiqué les services du procureur de Milwaukee dans un communiqué, admettant que cette somme était "indécemment basse au regard de la nature des charges" qui pesaient contre lui.

Selon le Washington Post, citant une source policière, il était présent auparavant sur les lieux d'une rixe à l'arme blanche, avant de fuir et de foncer dans la procession.

"Il y avait des pompons, et des chaussures, et du chocolat chaud renversé partout", a témoigné Cory Montilho au Milwaukee Sentinel Journal.

Ce membre du conseil scolaire de Waukesha était près d'un restaurant quand il a entendu que le groupe de danse de sa fille avait été percuté par le véhicule.

"J'ai dû aller d'un corps en boule à un autre pour trouver ma fille", a-t-il affirmé, précisant que sa femme et ses deux filles avaient presque été touchées.

- Drapeaux en berne -

Angelito Tenorio, candidat au poste de Trésorier de l'Etat et présent sur les lieux, a raconté au Milwaukee Sentinel Journal avoir vu un véhicule de type SUV s'engager à toute vitesse sur la route empruntée par la parade.

"Ensuite, j'ai entendu un grand choc et des cris assourdissants de personnes heurtées par le véhicule", a-t-il raconté.

"L'un de nos prêtres catholiques figure parmi les blessés, tout comme de nombreux paroissiens et des enfants de l'école catholique de Waukesha", a déclaré une porte-parole de l'église catholique de Milwaukee, Sandra Peterson.

Les écoles de la ville seront fermées toute la semaine et le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré sur Twitter avoir "ordonné que les drapeaux des Etats-Unis et du Wisconsin soient mis en berne, tandis que nous continuons de prier pour Waukesha et les enfants, les proches, et les voisins dont les vies ont été changées pour toujours par une tragédie inimaginable la nuit dernière".

Sans lien apparent avec ce drame, le Wisconsin avait déjà été agité par l'acquittement la semaine dernière de Kyle Rittenhouse, un jeune Américain qui avait abattu en 2020 deux hommes lors de manifestations antiracistes à Kenosha, à environ 80 km au sud de Waukesha.