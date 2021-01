Vendée Globe: entre houle et grains, les skippers foncent vers les Sables

Charlie Dalin (Apivia) et son dauphin Louis Burton (Bureau Vallée 2), après avoir passé l'équateur samedi soir, fonçaient dimanche à la mi-journée vers les Sables d'Olonne à travers le Pot au Noir, affrontant houle et grains.

Les deux hommes de tête, dans un mouchoir de poche puisqu'ils ne sont distants que de trois petits milles nautiques (moins de 6 km), se trouvent désormais à environ 3.100 milles nautiques de l'arrivée (environ 5.700 km), selon le pointage de dimanche à 12h00 (11h00 GMT).

Derrière eux, suivent à une trentaine de milles Boris Herrmann (Seaexplorer/Yacht Club de Monaco) et Thomas Ruyant (LinkedOut), qui ont également franchi l'équateur, de même que Yannick Bestaven (Maître Coq IV), 5e à près de 80 milles.

Damien Seguin (Groupe Apicil), 6e à moins de 100 mn, était en passe de franchir la fameuse ligne.

Selon les organisateurs, le fameux Pot au Noir, cette zone de convergence intertropicale aux conditions de vent très incertaines, s'est décalé vers l'Ouest, obligeant les leaders à modifier leur trajectoire de "montée" vers les Açores.

La course pourrait donc se jouer au large de l'archipel du Cap Vert, qui se trouve en face du Sénégal, avant une arrivée prévue aux Sables fin janvier.

La remontée du cap Horn au Brésil ayant été plus que laborieuse, voire pénible, pour certains, ce passage du Pot au Noir rajoute une couche de complications aux marins, éprouvés par près de deux mois et demi en mer, seuls face à l'Océan.

- Pressés de remonter -

"Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, il y avait des grains dans le Pot au Noir. La mer et le ciel sont +bordéliques+, on sent l'Atlantique Nord très tôt. Il y a une houle énorme et un clapot dans toutes les directions, ça me ralentit pas mal", racontait ainsi dimanche matin l'Allemand Boris Herrmann, lors d'un point avec les organisateurs de la course en solitaire et autour du monde.

"Ce soir, poursuivait le skippeur, je devrais être dans un alizé stable. On franchit les étapes les unes après les autres, assez rapidement. Pour le mental, c'est bien!"

A l'arrière, il semble aussi que tout le monde soit pressé de rentrer: Giancarlo Pedote (Prysmian Group), 7e, Jean Le Cam (Yes We Cam!), 8e et Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family), 9e, ont ainsi enclenché la cinquième, filant à plus de seize nœuds en observant attentivement ce qu'il se passe devant.

Aux côtés du Catalan Didac Costa, 19e sur "One Planet One Ocean" depuis des jours, Stéphane Le Diraison (Time for Oceans), 18e, profitait quant à lui d'un vent portant pour remonter également rapidement le long de l'Argentine.

Mais si les milles s'accumulent, il faudra à un moment traverser le front froid permanent qui sévit au large du Cabo Frio.

"Ça se passe bien: j'ai pris cette option qui s'imposait d'elle-même. Une route plus +classique+ par l'Est me faisait faire deux à trois jours de près dans du vent fort: ce n'était pas très motivant", expliquait dimanche matin le skipper breton.

"Mais maintenant, il faut que j'arrive à me recaler dans l'Est! Mais ça se présente pas mal puisque j'ai réussi à bien contourner le premier noyau de basses pressions, et le deuxième est pour demain". Avant de confier: "La nuit est superbe, étoilée, magnifique".