Virus: Bethléem et Pompéi rouvrent, l'UE peaufine son plan de relance

La basilique de la Nativité et le site de Pompéi ont rouvert mardi alors que le déconfinement s'accélère sur la planète, l'Union européenne cherchant toujours à surmonter ses différends pour relancer des économies mises à l'arrêt par la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 346.000 morts dans le monde.

Troisième pays le plus endeuillé, l'Italie avait retrouvé ses piscines et ses salles de sport lundi. Elle a rouvert mardi son site antique de Pompéi, patrimoine de l'humanité et navire amiral de l'économie touristique de la région de Naples.

"On s'est dit qu'on allait en profiter pendant que c'est calme et qu'il n'y a personne", s'est félicitée une résidente de la région, Alison Lockhart, venue flâner dans les ruines sans les hordes habituelles de visiteurs.

A Bethléem, en Cisjordanie occupée, c'est une poignée de prêtres de différentes confessions chrétiennes qui ont solennellement assisté à l'ouverture de la basilique de la Nativité, qui était fermée depuis le 5 mars.

En Allemagne et au-delà, les fans de foot se réjouissaient, eux, à l'idée de suivre dans la soirée le choc Borussia Dortmund-Bayern Munich premier "Klassiker" à se jouer à huis-clos en raison du coronavirus.

- Réouverture des frontières -

Mais l'annonce de la faillite de la compagnie aérienne LATAM, mastodonte sud-américain avec ses plus de 42.000 salariés, est venue le rappeler: la planète n'a pas fini de mesurer les effets économiques dévastateurs de la pandémie partie de Chine fin 2019.

Dans ce contexte, tous les regards sont braqués sur Bruxelles, où la Commission européenne doit proposer mercredi un plan de relance pouvant atteindre 1.000 milliards d'euros.

Le fossé reste important entre les pays du Sud et les quatre "frugaux" (Pays-Bas, Autriche, Danemark et Suède), hostiles à toute mutualisation de la dette.

Mais les lignes ont bougé depuis que Paris et Berlin ont proposé la semaine dernière un plan de 500 milliards d'euros via un mécanisme inédit allant dans ce sens.

Une petite révolution de la part de l'Allemagne: jusqu'alors héraut d'une stricte orthodoxie budgétaire, l'ancien ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble lui-même a jugé la "proposition nécessaire et importante".

Aujourd'hui président du Bundestag, il a appelé mardi dans une déclaration commune avec son homologue français Richard Ferrand à une réouverture rapide des frontières en Europe, soulignant les "lourdes conséquences" de leur fermeture.

- "D-Day" touristique -

Avide de pouvoir relancer son activité touristique, l'Italie plaide pour une reprise coordonnée des déplacements en Europe dès le 15 juin. "Pour le tourisme, le 15 juin est un peu le D-Day européen", a estimé lundi soir son ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio.

En France, le président Emmanuel Macron doit détailler mardi un plan de soutien à la filière automobile, durement touchée par deux mois de confinement et qui emploie quelque 900.000 salariés directs et indirects.

Egalement désireuse de relancer son économie très affectée par l'effondrement des prix du pétrole, l'Arabie saoudite a pour sa part annoncé une levée du couvre-feu à partir du 21 juin, sauf à La Mecque. Les mosquées en dehors de la ville sainte rouvriront le 31 mai.

Partout, les distances de sécurité et les gestes barrières sont de mise pour éviter une possible deuxième vague, redoutée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Lundi, celle-ci a annoncé suspendre "temporairement" les essais cliniques sur la chloroquine et ses dérivés comme l'hydroxychloroquine, une substance dont les effets contre le Covid-19 sont controversés.

Le Brésil, dont le président Jair Bolsonaro, hostile aux gestes barrières, est un fervent partisan de la molécule, a cependant souligné qu'il continuerait à recommander celle-ci.

Le président américain Donald Trump, qui avait dit en prendre à titre préventif, a lui affirmé avoir arrêté. "Terminé, je viens de terminer", a-t-il confié, alors que les Etats-Unis voient s'approcher la marque des 100.000 morts, pire bilan mondial.

- Accélération en Russie -

Au Royaume-Uni, deuxième pays le plus endeuillé (37.000 morts), la polémique autour d'un conseiller du Premier ministre Boris Johnson, Dominic Cummings, accusé d'avoir enfreint les règles de confinement, continue d'ébranler le gouvernement, avec la démission d'un secrétaire d'Etat mécontent du soutien obtenu par ce conseiller.

M. Johnson veut rouvrir les commerces non-essentiels au 15 juin, alors que le Royaume-Uni est toujours soumis au confinement.

A l'inverse, de nombreux autres pays ont franchi cette semaine un nouveau cap dans la levée des restrictions, du Japon aux Etats-Unis, où les Américains se sont rendus en masse sur les plages et dans les parcs lundi à l'occasion du weekend prolongé du Memorial Day, journée de commémoration de tous les morts de guerre.

A Madrid, les habitants ont bénéficié d'un premier allégement avec la réouverture des terrasses des cafés, des restaurants et des espaces verts, après des semaines de confinement très strict.

En Islande, les discothèques fermées depuis neuf semaines se sont à nouveau électrisées lundi soir, dans le premier pays d'Europe à rouvrir ses boîtes de nuit après la Lettonie.

Au B5, à Reykjavik, Kristján et Einar, la vingtaine, ont fait sauter le champagne, servi avec des feux de bengale, pour marquer le coup. "On a fait la fête à la maison mais c'est différent", ont-ils relevé.

En Grèce, les terrasses des tavernes ont rouvert lundi, une semaine plus tôt que prévu pour soutenir le secteur de la restauration avant un retour espéré des touristes à la mi-juin.

La pandémie accentue toutefois sa progression notamment au Brésil (plus de 22.600 morts), au Chili ou en Russie, où un nouveau record de décès en 24 heures a été enregistré (174 morts).

Le président philippin Rodrigo Duterte a lui affirmé qu'il n'autoriserait pas de retour à l'école des élèves tant qu'un vaccin contre le coronavirus ne sera pas disponible, une perspective encore lointaine selon les scientifiques.

