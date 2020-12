Virus: campagnes de vaccination en Amérique, inquiétudes sur la nouvelle souche

Trois pays d'Amérique latine ont commencé jeudi leur campagne de vaccination contre le Covid-19, tandis que l'Europe s'inquiète de la nouvelle souche détectée au Royaume-Uni qui se révèle particulièrement contagieuse.

Quelques heures à peine après la réception des premières doses du vaccins Pfizer/BioNtech du géant pharmaceutique américain, le Mexique, le Chili et le Costa Rica ont entamé leur campagne de vaccination.

"Je suis un peu nerveuse, mais très contente. C'est le plus beau cadeau qu'on pouvait recevoir en 2020 ! Cela va me donner plus de sécurité et de courage pour continuer la lutte contre l'ennemi invisible", a témoigné Maria Irene Ramirez, une infirmière mexicaine de 59 ans, au moment de recevoir l'injection à l'Hôpital général de Mexico.

C'est également un membre du personnel médical, une aide soignante de 46 ans, Zulema Riquelme, "très émue et nerveuse", qui a reçu jeudi la première dose du vaccin à Santiago, sous les yeux du président chilien Sebastian Piñera.

L'Argentine, deuxième pays à avoir homologué le vaccin russe Spoutnik V après le Bélarus, a reçu 300.000 premières doses en provenance de Moscou et devrait commencer la campagne d'immunisation dès la semaine prochaine.

Aux Etats-Unis, pays ayant le plus de morts (plus de 328.000) et de contaminés (plus de 18,6 millions) au monde, le président Donald Trump a loué les "millions de doses" en cours de distribution "d'un vaccin sûr et efficace qui va sauver des millions et des millions de vies". "Un vrai miracle de Noël", a ajouté ce sceptique des mesures de précaution sanitaire.

La Turquie a de son côté annoncé jeudi qu'elle allait prochainement recevoir une première commande d'un vaccin chinois contre le coronavirus, affirmant que celui-ci était efficace à 91,25%, malgré l'absence de résultats officiels des tests de phase 3. Mais au Brésil, le secrétaire à la Santé de l'Etat de Sao Paulo, Jean Gorinchteyn, a estimé que l'efficacité de ce vaccin, le Coronavac, tout en étant supérieure à 50%, restait inférieure à 90%.

- Variant plus contagieux -

Si la pandémie provoquée par le coronavirus, qui a fait au moins 1,73 million de morts, a décéléré cette semaine en Amérique du Nord et en Asie, elle a continué à prendre de l'ampleur en Amérique latine, en Afrique et en Europe.

Le Royaume-Uni, où une nouvelle souche du Sars-Cov-2 a été détectée, est le pays où l'épidémie accélère le plus (+61%), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens au cours des sept derniers jours.

Une étude mise en ligne jeudi, mais pas encore parue dans une revue scientifique, a confirmé que ce nouveau variant du virus était "50% à 74%" plus contagieux que les souches jusque-là en circulation.

De quoi susciter l'inquiétude, d'autant qu'il a pour la première fois été repéré en Allemagne, chez une femme arrivée en avion de Londres.

Selon les chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), à l'origine de l'étude, si des mesures encore plus restrictives ne sont pas prises, "le nombre des hospitalisations et des morts dues au Covid-19 atteindra des niveaux plus élevés en 2021 que ceux observés en 2020".

Ils préconisent que la campagne de vaccination "s'accélère sensiblement" pour réduire le bilan sanitaire.

- "Ça nous brise le coeur" -

Au Royaume-Uni, plusieurs milliers de routiers restaient bloqués dans la zone de Douvres, le principal port anglais transmanche.

Contraints de passer Noël dans leur camion, sans savoir quand ils pourront repartir car obligés de présenter un test négatif au Covid-19 pour embarquer vers le continent.

La France, inquiète de la nouvelle souche de coronavirus identifiée dans le sud-est de l'Angleterre, avait fermé dimanche pendant 48h ses frontières aux arrivées du Royaume-Uni, et le trafic ne reprend qu'au compte-gouttes.

Quelque 3.200 camions étaient toujours immobilisés jeudi à la mi-journée, selon l'armée.

"Je n'ai pas les mots pour décrire ce que nous ressentons. Toutes nos familles nous attendent, cela nous brise le coeur", soupire Pawel, un chauffeur polonais de 34 ans.

Le ministre français délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé que la France envoyait plus de 1.000 repas aux routiers qui passeront le réveillon au Royaume-Uni.

- Reconfinements -

Les liaisons ferroviaires et maritimes entre le Royaume-Uni et la France continueront d'être assurées pendant Noël, a également assuré le ministre britannique des Transports.

Alors que la campagne de vaccination doit s'ouvrir dimanche dans l'Union européenne, l'Italie, l'Autriche et l'Irlande se sont reconfinées à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Pays le plus touché d'Europe (70.000 morts), l'Italie est entrée dans une nouvelle phase de restrictions jusqu'au 6 janvier, avec des déplacements limités.

Un troisième confinement a démarré aussi en Irlande ainsi qu'en Autriche, même si Vienne a autorisé l'ouverture des plus de 400 stations de ski du pays.

Vendredi, le Danemark ferme ses commerces non essentiels et de nouvelles restrictions entrent en vigueur au Québec, avec télétravail obligatoire et fermeture des commerces non essentiels jusqu'au 11 janvier.

En Israël, les autorités ont annoncé un troisième confinement général d'au moins deux semaines, à compter de dimanche, pour juguler une hausse des contaminations au coronavirus, quelques jours après les premières vaccinations.

La pandémie a fait au moins 1.731.936 morts et contaminé plus de 78,6 millions de personnes dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP jeudi.

