Virus: cyberattaque contre l'Agence européenne du médicament, des documents de Pfizer piratés

L'Agence européenne des médicaments (AEM), qui délibère actuellement sur la délivrance d'autorisations à plusieurs vaccins contre le Covid-19, s'est dite mercredi la cible d'une cyberattaque au cours de laquelle des documents liés à Pfizer et BioNTech ont été piratés.

"L'AEM a été l'objet d'une cyberattaque. L'agence a rapidement ouvert une enquête complète, en étroite coopération avec la police", a indiqué l'agence européenne, basée à Amsterdam, sans préciser quand l'attaque avait exactement eu lieu, ni par qui elle avait été menée.

L'AEM, qui contrôle les médicaments de l'ensemble des 27 Etats membres de l'Union européenne, doit rendre le 29 décembre au plus tard sa décision sur une autorisation conditionnelle du vaccin Pfizer/BioNTech, déjà approuvé au Royaume-Uni, à Bahreïn et au Canada.

Le groupe Pfizer a dans la foulée annoncé que des documents liés à la demande d'autorisation de son vaccin avaient été piratés pendant cette cyberattaque, mais que "ni le système de BioNTech ni celui de Pfizer n'(avaient) été violés en lien avec cet incident".

La cyberattaque à l'encontre de l'AEM a eu lieu après une série d'avertissements ces derniers mois autour de piratages et tentatives de hacking en lien avec la pandémie de Covid-19, visant laboratoires et entreprises pharmaceutiques occidentales.

A ce jour, 51 candidats vaccins sont testés sur des humains, 13 étant en dernière phase d'essais, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Trois font la course en tête: le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech; celui du laboratoire américain Moderna et celui développé par AstraZeneca et l'université britannique d'Oxford.

- Allergiques, attention! -

Après le Royaume-Uni, qui a lancé mardi une campagne massive de vaccination dirigée pour l'instant vers les soignants et les personnes âgées, et Bahreïn, le Canada a approuvé à son tour mercredi le vaccin de Pfizer/BioNTech.

Selon le ministère canadien de la Santé, ce vaccin "répond aux exigences rigoureuses du ministère en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité pour son utilisation au Canada".

La vaccination des Canadiens devrait donc débuter dans les jours prochains, selon la promesse du Premier ministre Justin Trudeau.

Les autorités sanitaires britanniques ont toutefois déconseillé mercredi le vaccin Pfizer/BioNTech aux personnes ayant eu dans le passé d'"importantes réactions allergiques", deux personnes ayant mal réagi aux premières injections.

Toujours sur le front des vaccins, Israël a reçu un peu plus tôt que prévu ses premières doses de Pfizer, en attendant celles de Moderna, pour un total de 14 millions de doses déjà commandées.

Aux Etats-Unis, le président élu Joe Biden a promis de mettre en place, dans les 100 premiers jours de son mandat, "la campagne de vaccination la plus efficace de l'histoire américaine", avec l'injection de 100 millions de doses de vaccins.

Le pays a déploré mercredi plus de 3.000 morts du Covid-19 en 24 heures et plus de 220.000 nouvelles infections, un niveau frôlant les records.

Le ministre de la Défense et les plus hauts gradés de l'armée américaine devraient être vaccinés dès la semaine prochaine, aux côtés du personnel médical militaire, ont annoncé des responsables du Pentagone.

- Nouvelles restrictions en Allemagne -

La pandémie a fait au moins 1.560.000 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi.

Quelque 68,4 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, et de nombreux pays sont confrontés à une seconde vague de contaminations.

Face à la hausse des cas, la chancelière Angela Merkel a prôné de nouvelles restrictions en Allemagne. "Le nombre de contacts" entre personnes "est trop élevé", a déclaré Mme Merkel devant la chambre des députés, exhortant à réduire "au minimum" les contacts d'ici les fêtes.

L'Allemagne est actuellement en difficulté alors qu'elle avait été saluée pour sa gestion de la pandémie durant la première vague au printemps.

En France, le Premier ministre Jean Castex doit annoncer jeudi si le confinement pourra être levé ou non comme prévu le 15 décembre, posant la question de la réouverture des cinémas, salles de spectacles et musées.

Le Luxembourg voisin, pays européen où le coronavirus circule le plus intensément, a décidé de prolonger les restrictions jusqu'au 15 janvier au moins.

L'Afrique du Sud, pays du continent africain le plus touché par le coronavirus, a déclaré mercredi faire face à une "deuxième vague", avec désormais plus de 6.000 nouveaux cas répertoriés par jour.

En Chine, près d'un quart des habitants de Chengdu, une ville du sud qui en compte un million, ont dû être soumis à un test de dépistage après la découverte de deux cas de Covid-19 chez un couple de personnes âgées.