Virus: les caillots sanguins, effet secondaire très rare du vaccin AstraZeneca

Les caillots sanguins doivent être répertoriés comme un effet secondaire "très rare" du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, a reconnu mercredi le régulateur européen, tout en estimant que la balance bénéfice/risque reste "positive".

Les autorités sanitaires britanniques ont précisé de leur côté avoir constaté 19 décès de personnes ayant reçu le vaccin Oxford/AstraZeneca, sur un total de 79 cas de caillots sanguins identifiés, assurant elles aussi que les bénéfices restaient supérieurs aux risques.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a établi "un lien possible avec de très rares cas de caillots sanguins inhabituels avec des plaquettes sanguines basses", a déclaré l'agence basée à Amsterdam.

Aucun facteur de risque spécifique n'a toutefois été identifié, a souligné la directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, lors d'une visioconférence. "Des facteurs de risque spécifiques tels que l'âge, le sexe ou les antécédents médicaux n'ont pas pu être confirmés car les événements rares sont observés à tous les âges", a-t-elle expliqué.

- "Réponse immunitaire au vaccin" -

"Une explication plausible de ces effets secondaires rares est une réponse immunitaire au vaccin", a ajouté Mme Cooke, soulignant que celui-ci est "très efficace" et "sauve des vies".

Le comité scientifique supervisant la campagne de vaccination anti-Covid au Royaume-Uni a recommandé de limiter l'usage du vaccin AstraZeneca aux plus de 30 ans quand c'est possible.

"Les adultes âgés de 18 à 29 ans, qui n'ont pas de comorbidité leur faisant encourir un risque plus élevé d'une forme grave de la maladie Covid-19, devraient se voir proposer un autre vaccin Covid-19 plutôt que le vaccin AstraZeneca, quand une telle alternative est disponible", a déclaré le professeur Wei Shen Lim, du JCVI, soulignant que le comité ne recommandait l'arrêt de la vaccination dans aucun groupe d'âge.

- Le vaccin Moderna déployé au Royaume-Uni -

Le vaccin suédo-britannique AstraZeneca est l'un des quatre approuvés dans l'UE, avec celui de Moderna, de Pfizer/BioNTech et de Johnson & Johnson dont les livraisons sont attendues le 19 avril.

Le Royaume-Uni a par ailleurs annoncé mercredi qu'il commençait à utiliser le vaccin du laboratoire américain Moderna.

"Le déploiement du vaccin Moderna commence aujourd'hui", a tweeté le Premier ministre Boris Johnson. "Nous avons commandé 17 millions de doses".

La région espagnole de Castille-et-Leon (nord-ouest) a elle annoncé suspendre la vaccination avec AstraZeneca dans l'attente d'une clarification.

Plusieurs pays avaient décidé de ne plus administrer ce vaccin en-dessous d'un certain âge, comme la France, l'Allemagne et le Canada. La Norvège et le Danemark ont même suspendu son utilisation.

Aucun des 27 pays de l'UE n'a atteint fin mars l'objectif de vacciner 80% des personnes de plus de 80 ans, selon la Commission.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a imputé mercredi à des problèmes de livraison de vaccins par l'UE le retard pris par la campagne de vaccination en Australie.

"3,1 millions de vaccins ne sont pas arrivés en Australie", a-t-il affirmé. "C'est une simple constatation".

- Les Etats-Unis en avance -

Aux Etats-Unis au contraire, la vaccination "est en pleine effervescence", s'est réjoui le président Joe Biden, annonçant qu'à partir du 19 avril tous les adultes américains seraient éligibles à la vaccination.

"Nous pouvons dès à présent nous projeter dans la vie post-pandémie": le gouverneur de Californie a annoncé mardi rouvrir son Etat le 15 juin, grâce à la campagne de vaccination américaine menée tambour battant.

Pays le plus endeuillé au monde en valeur absolue par la pandémie, avec plus de 550.000 morts, les Etats-Unis en sont à plus de trois millions d'injections par jour en moyenne sur les 7 derniers jours, selon les autorités.

Pendant ce temps, en Inde, de nouvelles restrictions ont été adoptées, dont des couvre-feux et des confinements le week-end, pour faire face à la nouvelle vague de Covid-19 qui a atteint le chiffre record de 115.000 cas en 24H, selon les autorités.

Et au Brésil le combat contre le virus est de plus en plus chaotique. Le deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie enchaîne les sombres records: plus de 4.000 personnes sont décédées du Covid-19 lors de la seule journée de mardi.

Amnesty a appelé mercredi à un sursaut face au "quasi-monopole" des pays riches dans l'accès à l'immunisation.

La moitié des quelque 680 millions de doses administrées dans le monde l'ont été dans des pays à "revenu élevé" au sens de la Banque mondiale (16% de la population mondiale), selon un comptage de l'AFP à partir de données officielles.

Par ailleurs, selon la plus grosse étude à ce jour sur le bilan mental d'anciens malades du coronavirus, une personne sur trois ayant surmonté le Covid-19 a eu un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques dans les six mois suivant l'infection.

L'anxiété (17%) et les troubles de l'humeur (14%) étaient les diagnostics les plus fréquents, selon l'étude, parue mercredi dans le journal spécialisé The Lancet Psychiatry.

La pandémie a fait au moins 2.874.984 morts, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

burx-ial/sg