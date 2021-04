Virus: Londres réglemente les voyages, allègements au Portugal et en Grèce

Londres dévoile lundi de nouvelles règles pour les voyages afin d'accompagner un retour très progressif à la normale, d'autres pays d'Europe comme le Portugal ou la Grèce optent pour des allègements, mais les restrictions s'amplifient ailleurs dans le monde face à la pandémie.

En Inde, l'Etat de la mégalopole de Bombay, le plus touché par le coronavirus, a ainsi mis en place de nouvelles mesures, alors que le pays a enregistré pour la première fois plus de 100.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures.

Au Moyen-Orient, l'Iran a annoncé lundi un nombre de contaminations au plus haut depuis le 4 décembre, avec 13.890 cas détectés en 24 heures, et sa capitale Téhéran a été placée en alerte sanitaire maximale.

A l'inverse, le Premier ministre britannique Boris Johnson, encouragé par l'amélioration de la situation au Royaume-Uni, présente lundi sa stratégie pour entrouvrir les frontières.

Il va dévoiler un système de feu tricolore qui guidera les restrictions pour les Britanniques, très désireux de partir en vacances à l'étranger cet été.

Ce système classera les pays selon le degré d'avancement de leur vaccination, leur taux de contaminations ou la présence de variants inquiétants. Les destinations vertes seront exemptes de quarantaine au retour - un test avant le départ et après l'arrivée sera toutefois requis -, contrairement aux pays orange et rouge.

Downing Street a toutefois indiqué qu'il était encore prématuré d'établir une liste de pays.

Pour garder le contrôle sur le virus, le gouvernement va dévoiler aussi un projet controversé de passeport sanitaire pour les rassemblements de masse en Angleterre, comme les matchs de football et les événements en salle.

- Musées et terrasses rouverts au Portugal -

En ce lundi de Pâques, le Portugal desserre lui aussi prudemment la vis: musées, collèges et terrasses de café ont rouvert, plus de deux mois après leur fermeture, deuxième étape d'un plan de déconfinement progressif.

Les rassemblements seront cependant limités à quatre personnes par table sur les terrasses, tandis que les cours collectifs restent interdits dans les salles de sport et les musées devront adapter leurs horaires d'ouverture.

Les collégiens portugais ont repris le chemin des classes, après la réouverture des écoles primaires le 15 mars.

En Grèce, la plupart des magasins ont été autorisés à rouvrir lundi, sauf les grands magasins et centres commerciaux, malgré des chiffres toujours inquiétants.

Les gens désirant se rendre dans les magasins doivent toutefois prendre rendez-vous et le nombre de personnes pouvant se trouver en même temps dans un magasin est limité, allant jusqu'à 20 personnes.

"Nos réservations sont complètes jusqu'à samedi. Ca va être un bon mois", a déclaré à Skai TV, Filippos Hortis, propriétaire d'un magasin de sport à Athènes.

Cette mesure ne s'applique cependant pas aux deux plus grandes villes du pays après Athènes, Thessalonique et Patras, où l'épidémie est particulièrement virulente.

Ailleurs dans le monde, ce lundi a apporté son lot de nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus, qui a fait au moins 2,85 millions de morts sur la planète depuis son apparition.

En Inde, dans l'Etat du Maharashtra, où se trouve Bombay, près de 60.000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures.

Les autorités locales y ont décidé dimanche de nouvelles restrictions: couvre-feu avancé de 20h à 19h, confinement le week-end, fermeture non seulement des bars et restaurants, cinémas, piscines, lieux de cultes et lieux publics, mais aussi des bureaux privés, interdiction de toute réunion de plus de quatre personnes.

Le Premier ministre Narendra Modi cherche avant tout à éviter de revenir à un confinement national, après celui de mars 2020 dont les conséquences avaient été catastrophiques pour les plus pauvres.

Dans la capitale New Delhi, les autorités locales ont écarté tout retour au confinement, malgré une augmentation du nombre de cas, mais la police a reçu des instructions pour distribuer des amendes à ceux qui ne portent pas de masque.

- Durcissement des mesures en France -

Le Bangladesh voisin a commencé lundi un confinement de sept jours pour combattre une flambée du virus, avec tous les déplacements intérieurs suspendus et une fermeture des magasins.

Des milliers de personnes ont fui la capitale Dacca dimanche, ou acheté de la nourriture avant le confinement.

Le Chili ferme de son côté ses frontières à partir de lundi, pour tout le mois d'avril.

En Ukraine, de nouvelles restrictions sont aussi entrées en vigueur, la mairie de Kiev ayant annoncé l'arrêt quasi-total des transports en commun, tandis que les écoles pour les plus jeunes, dont les maternelles, fermaient.

En France, les restrictions déjà imposées à 19 départements ont été étendues à tout le pays depuis samedi soir. Les déplacements devront se limiter à 10 kilomètres.

Les Français devront aussi recommencer l'école à la maison à partir de mardi, avec la fermeture des crèches et établissements scolaires, pour la première fois depuis le premier confinement il y a un an.

Le procureur de Paris a par ailleurs ouvert dimanche une enquête pénale près la diffusion d'un reportage sur des dîners parisiens luxueux dans un restaurant clandestin en pleine pandémie, qui a fait polémique.

L'un des organisateurs, qui avait affirmé que des ministres y participaient, s'est cependant rétracté.

burx-slb/sg