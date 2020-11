-12% d'heures de travail prestées en octobre par rapport à 2019

En octobre, les heures de travail prestées en Belgique ont diminué de 12% par rapport au mois d'octobre 2019, indique mardi le Baromètre Partena Professional. Ce chiffre s'explique en grande partie par les mesures de confinement. Le chômage temporaire est passé de 4,9% en septembre à 6,1% en octobre.Sur les dix premiers mois de l'année, l'économie belge a par ailleurs enregistré une baisse moyenne de 3,2% d'heures prestées. Lors de la première vague et du premier confinement, Partena Professional avait enregistré des baisses considérables (-6,32% en mars, -22,76% en avril et -16,46% en mai) des heures prestées. L'hôtellerie continue à souffrir et demeure le secteur le plus touché, avec -68,4% d'heures prestées en octobre par rapport à septembre 2019. Le tourisme et le voyage s'enfoncent aussi (-55%), alors que les cafés et restaurants, fermés depuis le 19 octobre, sont toujours en grande difficulté et connaissent une diminution plongeante (-46,4% en octobre, contre -20,77% en septembre). (Belga)

