129 nouveaux décès en Iran, le bilan monte à 853 morts

Le ministère de la Santé iranien a annoncé lundi 129 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus, soit le bilan journalier le plus lourd, portant le nombre officiel des morts de l'épidémie à 853 morts dans le pays."Nous supplions tout le monde de prendre le virus au sérieux et de voyager en aucun cas" dans le pays, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, lors d'une conférence de presse télévisée. Il avait déjà appelé dimanche les Iraniens à rester chez eux. Les autorités locales ont pris des arrêtés de fermeture des hôtels et autres lieux d'hébergement afin de dissuader la population de voyager, selon l'agence semi-officielle Isna. Le bilan des morts dus à cette pneumonie virale s'élève ainsi à 853 décès, depuis sa détection en Iran le 19 février. Selon M. Jahanpour, 1.053 nouveaux cas de contamination à la maladie Covid-19 ont été recensés depuis 24 heures, ce qui porte le bilan total des infections à 14.991. En dehors de la Chine où la maladie est originaire, l'Iran est l'un des pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts liées au nouveau coronavirus. La province de Téhéran a enregistré le plus grand nombre de nouvelles infections avec 200 nouveaux cas, environ 50 de moins que la veille. La province d'Ispahan (centre) avec 118 cas est la deuxième province ayant enregistré le plus de nouveaux cas de contamination, suivie par celle de Mazandaran (nord) avec 96 cas. "Il semble que les efforts de la population et les mesures du système de santé (...) montrent lentement leurs effets à Qom et à Gilan", a déclaré par ailleurs M. Jahanpour. La province de Qom (centre), où ont été annoncés les premiers cas de contamination en Iran, a recensé 19 nouveaux cas sur 1.023 total cas d'infections. Celle de Gilan (nord), l'une des plus touchées par l'épidémie, a par ailleurs enregistré 18 nouveaux cas de patients, portant le nombre total des contaminations à 858.