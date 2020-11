13.000 ouvriers et artistes n'ont pas reçu la totalité de leur pécule de vacances 2018

Plus de 13.000 ouvriers et artistes non indépendants n'ont pas reçu la totalité de leur pécule de vacances 2018 (année de travail 2017), car ils n'ont toujours pas communiqué leur numéro de compte bancaire, indique mardi l'Office national des vacances annuelles (ONVA). S'ils ne le transmettent pas avant le 31 décembre 2020, ils perdront cette somme d'argent pour laquelle ils ont travaillé.Pour recevoir son pécule de vacances, l'ouvrier ou l'artiste doit communiquer son numéro de compte à vue personnel aux caisses de vacances concernées. Si son employeur était affilié à l'Office national des vacances annuelles (ONVA) en 2017, "il doit aller sur le site www.moncomptedevacances.be et se connecter au service en ligne via l'application itsme ou via sa carte eID, son code PIN et un lecteur de carte. Il peut aussi passer par le site www.onva.fgov.be ou communiquer ses informations au contact center 02/627.97.65", précise l'organisme. Par contre, si l'employeur était affilié à une autre caisse de vacances en 2017, l'artiste/l'ouvrier doit se rendre sur le site www.moncomptedevacances.be ou demander un document à remplir à la Caisse de vacances à laquelle son employeur était affilié cette année-là. Les travailleurs qui contestent le montant ou qui souhaitent prolonger la date de prescription de leur droit au pécule de vacances 2018 peuvent le faire jusqu'au 31 décembre 2020, précise l'ONVA. Les caisses de vacances paient, chaque année, un pécule de vacances à 1,7 million de travailleurs. (Belga)