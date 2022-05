14e Gala Jean-Marc Renard - Quentin Gomes champion de Belgique des welters en moins d'un round

Il n'a pas fallu trois minutes à Quentin Gomes pour s'emparer du titre vacant de champion de Belgique des welters (entre 63,503 et 66,678 kg), samedi soir lors de 14e édition du gala Jean-Marc Renard, au Hall Omnisports Robert Collignon d'Amay.Le champion de la Ligue Francophone et IBF Youth, 23 ans, toujours invaincu en 14 combats, tous victorieux, a en effet mis k.o au premier des dix rounds, d'une impitoyable gauche au corps, son adversaire flandrien Hakim Ben Ali (22 victoires, 8 défaites). L'arbitre Brahim Ait Aadi n'a même pas compté l'ex-champion de Belgique des poids légers et des super plumes de 34 ans, qui n'était plus monté sur un ring depuis le 11/11/2019 à Ostende, où le Français Bibi Ondua n'avait pas tenu deux rounds. Gomes s'est notamment entraîné avec Farouk Kourbanov, qui prépare lui la défense de son titre de champion d'Europe EBU des super-plumes (entre 57,152 et 58,967 kg) contre le Britannique Zelfa Barrett, le 4 juin à la Motorpoint Arena de Cardiff. Anthony Loffet est pour sa part devenu champion de la Ligue francophone des super-légers (entre 61,237 et 63,503 kg) au cours de la même réunion. Loffet (24 ans, 8 victoires, 1 défaite) a en effet battu aux points en huit rounds, Angelo Turco (30 ans, 8 victoires, 25 défaites et 2 nuls). Deux des trois juges seulement, Daniel Van de Wiele (77-75) et Hayachi Sennouni (77-76), l'ont pointé vainqueur, ce qui n'a pas été le cas d'Angel Garcia (75-77). La réunion honorait la mémoire de Jean-Marc Renard (40 victoires, 4 défaites et un nul), natif d'Amay, huit fois champion d'Europe EBU des plumes (2x) et des super plumes (6x), décédé à l'âge de 52 ans le 27 août 2008 à Erneuville. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.