150 lits d'hôpitaux belges disponibles pour des patients venant d'Ukraine

La Belgique a mis 150 lits d'hôpitaux à la disposition de patients - victimes de guerre ou autres - en provenance d'Ukraine, a indiqué mercredi le chef du département de l'aide médicale urgente au SPF Santé publique, Marcel Van der Auwera, au micro de la VRT radio.Les hôpitaux belges ont été avertis la semaine dernière afin qu'ils se préparent à l'accueil de victimes de guerre mais aussi à celui de patients en provenance d'Ukraine dont le traitement sur place serait compromis en raison de dommages infligés aux infrastructures hospitalières, a-t-il précisé lors de l'émission De Ochtend sur Radio 1. Il s'agit de 120 lits d'hospitalisation, de quinze lits réservés à des patients souffrant de brûlures graves et de quinze lits de soins intensifs. M. Van der Auwera n'a pas précisé quels établissements étaient concernés. Mais le gouvernement a déjà décidé de mobiliser le cas échéant le centre des grands brûlés de l'Hôpital militaire Reine Astrid (HMRA) de Neder-over-Heembeek, dans la banlieue nord de Bruxelles. Aucune demande concrète n'est encore parvenue d'Ukraine. Et l'évacuation d'éventuels patients serait difficile en raison de la suspension des vols dans l'espace aérien ukrainien à la suite de l'invasion russe. En cas de notification d'une évacuation, les hôpitaux sont prêts à accueillir des patients dans un délai de trois heures, a assuré M. Van der Auwera. L'offre belge en matière de lits a été communiquée à l'Union européenne, qui est chargée de la coordination et de la répartition des éventuels patients ukrainiens entre hôpitaux européens. (Belga)