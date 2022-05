185.000 visiteurs pour un "Ostende à l'ancre" ensoleillé

La 21e édition de l'événement Ostende à l'ancre a attiré environ 185.000 personnes, ont indiqué les organisateurs. Le festival maritime a permis aux visiteurs de contempler 170 navires historiques et de découvrir une exposition autour du navigateur Magellan.L'événement, qui avait dû renoncer aux deux précédentes éditions en raison du coronavirus, s'est tenu pendant quatre jours dans la ville côtière. Les curieux ont pu visiter 170 navires de différentes envergures, dont Le Français, un trois-mâts barque qui a été utilisé dans de nombreux programmes de télévision et au cinéma. Le Belem, un des plus anciens trois-mâts en Europe, le Guldenleeuw et les Petits navires de Dunkerque, constituaient d'autres points d'intérêt. Une exposition sur le tour du monde à la voile de Ferdinand Magellan (1480-1521) a également été inaugurée à l'église anglicane (101, Langestraat), comprenant une collection unique de cartes et d'objets de la mer, prêtée par l'Institut Géographique Espagnol. En étant le premier explorateur à naviguer autour du monde, Magellan a prouvé que la terre était ronde. L'exposition gratuite se tiendra jusqu'au 6 juin. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.