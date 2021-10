1B Pro League - Alors qu'il menait 0-3, Virton s'est écroulé à Waasland-Beveren

L'Excelsior Virton s'est incliné 4-3 dimanche à Waasland-Beveren alors qu'il menait 0-3 après 20 minutes grâce à un doublé d'Ayoub Allach (5e, 19e) et à Valentin Guillaume (20e). Les visités, qui ont réduit leur retard avant le repos par Daniel Maderner (25e, 1-3), ont terminé en boulet de canon avec des buts de Brendan Schoonbaert (81e, 2-3), Joseph Efford (87e, 3-3) et Jacob Montes (90e, 4-3).Ce succès permet aux Lions de se hisser en deuxième position avec 12 points, à 5 longueurs de Westerlo, qui a battu Lommel (10 points, 4e) 2-0 vendredi. Samedi, le Lierse (11 points, 3e) n'a pu faire que match nul contre Mouscron (2-2), Un exploit pour les Hurlus, qui ont pris leur deuxième point en terminant à neuf après les exclusions de Christophe Lepoint (51e) et Joachim Gonzalez (87e). Virton (6 points) reste 6e. A 20 heures, Deinze (10 points, 5e) espère renouer avec la victoire après deux partages. Le club flandrien tentera de prolonger le moment négatif du RWDM (5 points, 7e), qui reste sur une série de trois défaites. (Belga)