1B Pro League - Andreas Wieland nouvel entraîneur du Beerschot

Andreas Wieland a été nommé entraîneur du Beerschot, a annoncé lundi soir le club anversois, relégué en 1B Pro League après avoir terminé à la 18e et dernière place de D1A. L'Autrichien de 38 ans a signé un contrat de deux ans et dirigera son premier entraînement le 20 juin à l'occasion de la reprise."Nous avons opté pour ce coach après un processus décisionnel long et structuré", a assuré le président anversois Francis Vrancken. "Andreas Wieland était le candidat idéal grâce à son profil, sa vision du football et son caractère." Joueur professionnel dans les années 2000 en Autriche, Wieland a été l'adjoint de Dominik Thalhammer, actuel T1 du Cercle de Bruges, à LASK. Il a ensuite dirigé l'équipe première à 32 reprises cette saison, menant notamment son équipe en huitièmes de finale de la Conference League, mais a perdu sa place début mai. "J'ai vraiment hâte de débuter ce nouveau défi", a lancé le technicien, qui estime que venir au Beerschot était "une opportunité intéressante". Wieland tentera d'apporter un peu de sérénité au Beerschot après une saison 2021-2022 marqué par les passages sur le banc de Peter Maes, Javier Torrente et Greg Vandridt. (Belga)

