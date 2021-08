1B Pro League - Battu 0-2 par Westerlo, Virton a mal débuté sa nouvelle aventure

Après un an d'absence, l'Excelsior Virton a effectué son retour en 1B Pro League dimanche sur une note négative. Les Luxembourgeois se sont incliné 0-2 face à Westerlo. Les buts ont été inscrits par Lukas Van Eenoo (16e) et Jan Bernat, le milieu slovaque de 20 ans arrivé en prêt du MSK Zilina (82e, 0-2).Dans l'autre rencontre au programme dimanche, Waasland-Beveren s'est imposé 2-3 à Lommel après avoir été mené deux fois à la marque. Les Limbourgeois avaient pris deux fois les devants par Koki Sato (5e, 1-0) et un autogoal de Brendan Schoonbaert (41e, 2-1) avant que Laurent Lemoine ne se fasse exclure (50e). Les Waeslandiens, qui étaient revenus une première fois à la marque par Kevin Hoggas (18e, 1-1), ont renversé la situation en leur faveur grâce à un doublé de leur attaquant autrichien Daniel Maderner (52e, 90e+8). Samedi, le RWDM a également pris les trois points contre Mouscron (3-1) alors que vendredi, Deinze et le Lierse ont partagé l'enjeu (1-1). (Belga)