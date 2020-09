1B Pro League - Club NXT et l'Union partagent l'enjeu

Club NXT et l'Union Saint-Gilloise ont partagé l'enjeu dimanche à Lokeren lors de la 3e journée de 1B Pro League. Les deux buts sont tombés en début de rencontre. Au classement, l'Union (5 points) est deuxième et les espoirs du Club Bruges (2 points) restent derniers.Thibo Baeten a directement donné l'avance au Club NXT (1re, 1-0) et les Bruxellois ont égalisé par Dante Vanzeir (7e, 1-1). L'Union s'est créé le plus grand nombre d'occasions mais n'en a pas tiré profit. Plus tôt ce week-end, Lommel a arraché sa première victoire 3-2 contre le Lierse Kempenzonen et Deinze s'est imposé face au RWDM (1-0). Seraing, le leader (6 points) et Westerlo boucleront la journée en soirée (20 heures). (Belga)