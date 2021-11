1B Pro League - Deinze arrache un point au RWDM grâce à deux buts dans les dernières minutes

Le RWDM a raté le coche contre Deinze dimanche soir pour la clôture de la 13e journée de championnat. Alors qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps, les Bruxellois se sont retrouvés en infériorité numérique lors de la dernière demi-heure et ont été rejoints au score dans les dernières minutes de jeu. Avec 17 points, ils occupent la troisième place et restent à égalité avec leur adversaire du soir.Tout avait pourtant bien commencé pour les Molenbeekois qui étaient devant à l'issue de la première mi-temps grâce à Gilles Ruyssen (28e, 1-0) et Florian Le Joncour (37e, 2-0). Premier buteur, Ruyssen s'illustrait à nouveau dans le second acte, mais de moins bonne manière. Le défenseur écopait de son second carton jaune et était renvoyé prématurément aux vestiaires par l'arbitre à la 64e minute, forçant ses coéquipiers à jouer à 10 contre 11 pendant presque une demi-heure. Une exclusion qui allait avoir de grosses conséquences pour son équipe. Menés au score, mais en supériorité numérique, les joueurs de Deinze allaient arracher un point dans les dernières minutes grâce à deux buts signés Lennart Mertens (88e, 2-1) et Youssef Challouk (90e, 2-2). (Belga)