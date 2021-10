1B Pro League - Deinze contraint au nul blanc contre Waasland-Beveren

Le match d'ouverture de la 8e journée de 1B Pro League entre Deinze et Wasland-Beveren s'est terminé sur un match nul (0-0), vendredi. Avec ce quatrième match sans victoire, le club flandrien se retrouve en 4e position avec 11 points. Waasland-Beveren reste 2e (13 points).Deinze a eu la possession du ballon à son compte (63%) mais n'a cadré que 4 de ses 12 envois. Les Waeslandiens ont été encore moins percutants avec une seule frappe cadrée en six tentatives. Par contre, ils ont été 27 fois à la faute contre 11 pour leurs adversaires. Samedi à 20h45, Virton (6 points, 7e), qui n'a plus gagné depuis trois matches, reçoit le Lierse (11 points, 3e). Dimanche à 16 heures, la lanterne rouge Mouscron (2 points) se déplace à Lommel (10 points, 5e). A 20 heures, le RWDM (8 points, 6e), qui reste sur un succès à Deinze, tentera d'infliger au leader Westerlo (17 points) sa première défaite. (Belga)