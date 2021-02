1B Pro League - Deinze domine aisément le Club NXT et reprend la 5e place

Deinze a facilement remporter les trois points dimanche face au Club NXT, lors de la 20e journée de la 1B Pro League. Le club de Flandre orientale s'est imposé 4-0.De Belder a manqué un penalty à la 14e minute pour l'équipe locale, mais celle-ci n'a pas été baissé les bras. Lecomte (23e) et Staelens (30e) ont rapidement placé Deinze aux commandes. Après la pause, Lecomte (51e) et Dansoko (59e) ont donné au marquoir sa physionomie définitive. de nouveau approfondi le score. Formose Mendy a écopé de son 2e bristol jaune (86e) laisse les espoirs brugeois termine le match à dix. L'Union a conforté sa place de leader au classement, grâce à sa victoire 0-2 à Seraing avec un score de 0-2. Samedi, le RWDM a battu Westerlo sur le score de 2-1. Dimanche soir (20h), Lommel accueille le Lierse en conclusion de la journée. L'Union (50 points) possède dix-huit points de plus que son premier poursuivant Seraing (32). Deinze (27 points) reprend la cinquième place au RWDM (25). Le Club NXT reste dernier avec 7 points. . (Belga)