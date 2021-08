1B Pro League - Deinze et le Lierse inaugurent la nouvelle saison de D1B en partageant l'enjeu

Pour la première rencontre de la saison en D1B, Deinze accueillait le Lierse Kempenzonen. Dans une rencontre mouvementée, les deux équipes se sont quittées dos à dos, 1-1. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Staelens (19e) et Yagan (21e).Le début de match était à la faveur des visités et après des occasions de Mertens (1re) et De Belder (6e), Staelens ouvrait finalement le score d'une frappe croisée à l'entrée de la surface (1-0, 19e). Dans la foulée, Limbombe, lancé en contre par Bitsindou, envoyait le ballon au deuxième poteau depuis le flanc droit pour Yagan qui égalisait contre le cours du jeu (1-1, 21e). La deuxième mi-temps débutait plus calmement, mais le Lierse Kempenzonen multipliait les centres dangereux, forçant Prychynenko à dévier un ballon qu'Abdallah n'aurait plus eu qu'à pousser au fond des filets (55e). Deinze montrait les griffes par moments, en frappant notamment à trois reprises au but (67e) mais la fin du match était lierroise, bien que disputée. Aucune des deux équipes ne parvenait cependant à inscrire le but de la victoire. (Belga)