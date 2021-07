1B Pro League - L'Excel Mouscron accueille Joachim Carcela-Gonzalez

Joachim Carcela-Gonzalez a signé un contrat de deux ans avec une option pour une année supplémentaire avec le Royal Excel Mouscron. Le club l'a annoncé ce jeudi soir via un communiqué sur son site.Le milieu de terrain belgo-espagnol de 21 ans avait rompu son contrat avec le Standard de Liège à l'amiable, il y a quelques jours. Il était monté au jeu à quatre reprises avec l'équipe première depuis ses débuts professionnels lors la saison 2019-2020, dont trois fois la saison passée en Europa League et une fois en championnat. D'après le club mouscronnois, celui qui est le cousin de Mehdi Carcela-Gonzalez (Standard de Liège) est "un milieu de terrain axial qui peut également évoluer sur le côté droit". En équipes de jeunes, Joachim Carcela-Gonzalez est passé par Anderlecht, Bruges et le Standard de Liège. (Belga)

