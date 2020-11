1B Pro League - L'Union vainc le RWDM et s'affirme en tête du classement

L'Union Saint-Gilloise a confirmé son statut de leader en 1B Pro League grâce à une victoire contre le RWDM (2-1) dimanche au stade Joseph Marien lors de la 11e journée. Brighton Labeau et Casper Nielsen ont permis aux Unionistes de remporter ce derby bruxellois, prenant ainsi leur revanche sur les Molenbeekois.Peut-être vexée d'avoir été battue fin septembre dans le premier derby de la zwanze en compétition officielle depuis 35 ans, l'Union a bien entamé la partie avec des tentatives de Teddy Teuma sur coup franc (7e) et de Dante Vanzeir (9e). Casper Nielsen a ensuite trouvé la transversale sur un coup franc obtenu à la suite d'un bel effort solitaire de Vanzeir (25e). Au retour des vestiaires, une récupération haute a permis à Vanzeir de glisser le cuir à Brighton Labeau qui a trompé Anthony Sadin, ancien gardien de l'Union (1-0, 48e). Ce dernier s'est encore illustré, repoussant une frappe de Vanzeir (54e). Jusque-là peu dangereux, le RWDM a trouvé le poteau extérieur d'Anthony Moris (57e) avant d'égaliser sur une tête de Leonardo Rocha (1-1, 69e). L'avance des Molenbeekois a été de courte durée car Casper Nielsen a ponctué un très beau mouvement collectif pour remettre l'équipe de Felice Mazzu aux commandes (2-1, 72e). Malgré plusieurs occasions pour l'Union et un rush final du RWDM, le score n'a plus bougé. Au classement, l'Union reste en tête avec 26 points. Les Saint-Gillois, dont c'est la 6e victoire de rang en championnat, comptent huit longueurs d'avance sur Seraing, qui se déplacera dimanche soir à Westerlo. Le RWDM est 3e avec 15 unités. (Belga)