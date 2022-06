1B Pro League : La règle des cinq changements est désormais adoptée de manière permanente

Le Conseil Supérieur de la fédération belge de football, l'organe de réglementation au sein du football belge, a apporté un changement permanent dans le règlement : les clubs pourront procéder à cinq changements par match à partir de la saison prochaine, a annoncé la Por League mercredi. "Cela donne à nos équipes la possibilité de donner plus de repos à leurs joueurs."Cette règle avait été autorisée au mois de mai 2020 par l'IFAB, en pleine pandémie, alors que les calendriers de plusieurs championnats européens avaient été surchargés afin de pouvoir terminer les compétitions durant l'été. Elle avait été adoptée à titre provisoire en Belgique la saison dernière. Là voilà pérennisée. "En raison de l'énorme pression exercée par le calendrier des matchs, les footballeurs peuvent être surmenés au cours d'une saison. Cela augmente le risque de blessures. Pour la première fois, la Coupe du monde au Qatar se déroulera au milieu des compétitions de la Jupiler Pro League, 1B Pro League et Croky Cup. Afin de pouvoir faire entrer progressivement des joueurs après une blessure ou de leur donner plus de temps de repos, un changement de règlement permet de faire monter cinq remplaçants", précise la Pro League. Un total de cinq remplacements durant au maximum trois moments (hors mi-temps) seront permis. Si des prolongations sont nécessaires pour déterminer l'issue d'un match (par exemple en Coupe de Belgique), un sixième remplacement supplémentaire pourra être effectué. (Belga)