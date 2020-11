1B Pro League - Le Club NXT et Westerlo partagent (1-1) en match d'alignement

Le Club NXT, les espoirs du Club de Bruges, et Westerlo ont partagé l'enjeu 1-1 dans une rencontre d'alignement de la 5e journée de 1B Pro League. Youssouph Badji (9e, 1-0) a donné l'avance aux Blauw & Zwart et Noel Soumah (13e, 1-1) a égalisé pour les Campinois. Au classement, les espoirs brugeois, qui n'ont pas gagné un seul match, sont derniers (4 points) et Westerlo reste 6e (11 points en 9 matches).Plus tôt dans la soirée, le RWDM a battu le Lierse 2-0 dans un match de la 8e journée. Alors qu'ils étaient réduits à dix suite à l'exclusion de Nicolas Rommens (44e), les Bruxellois ont inscrit deux buts par Leonardo Rocha (50e, 1-0) et Abdoul Dante (53e, 2-0). Au classement, le RWDM s'est hissé à la troisième place avec 15 points (dix matches joués). Ils ne sont plus qu'à trois points de Seraing, qui jouera son 10e match à Deinze (8 matches, 11 points) dimanche à 16 heures. L'Union Saint-Gilloise, leader avec 23 points, compte déjà dix rencontres tout comme Lommel (14 points, 4e). (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.