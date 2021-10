1B Pro League - Le RWDM battu 1-2 par Westerlo, qui creuse l'écart en tête

Le RWDM n'aura pas été le premier club à infliger la défaite à Westerlo dimanche lors de la 8e journée de la 1B Pro League. Les leaders se sont imposés 1-2 grâce à Maxim De Cuyper (34e) et Erdon Daci (37e). Westerlo compte désormais 20 points, 7 d'avance sur le duo Waasland-Beveren/Lommel. Le RWDM, qui a réduit la marque sur penalty par Nicolas Rommens (49e), reste 7e avec 8 points.Dans l'après-midi, Mouscron a essuyé une nouvelle défaite 3-0 à Lommel. Arno Verschueren (20e), Koki Saito (67e) et Diego Rosa (80e) ont permis aux Limbourgeois de compter 13 points tout comme Waasland-Beveren, deuxième. Le REM est collé à la dernière place (2 points). Samedi, un doublé de Souleymane Anne (18e, 27e) a donné la victoire à Virton face au Lierse (2-1). L'Excelsior s'est hissé en 6e position (9 points). Malgré le but de Hakim Djamel Abdallah (44e), le Lierse est 4e (11 points). Vendredi, Deinze a dominé Waasland-Beveren mais n'est pas parvenu à trouver la faille et a collectionné un troisième partage en quatre matches. Les Flandriens (11 points) se retrouvent 5e. (Belga)